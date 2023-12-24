Некоторым украинцам вместо пенсии будут платить социальную помощь: что нужно знать

Не все украинцы, которым не выплачивается пенсия из-за недостаточного страхового стажа, могут получать временную социальную помощь.

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Граждане Украины, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют нужного страхового стажа, могут получать от государства временную помощь в виде социальной пенсии, сообщает"На пенсии".

Кто имеет право на социальную помощь

В Украине изменены условия выхода на пенсию. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь минимум 30 лет страхового стажа. Лица, которые не имеют соответствующего количества лет до достижения 60 лет, могут выйти на пенсию позже — в возрасте 63 лет, однако для этого нужен страховой стаж не менее 20 лет.

Пожилые люди, достигшие 65 лет, смогут получить пенсионные выплаты при условии, что их стаж составляет от 15 до 20 лет. Если стаж менее 15 лет до достижения 65 лет, то таким гражданам будет доступна государственная социальная помощь, а не пенсия.

Размер социальной помощи

В 2023 году в Украине размер социальной помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и среднемесячным доходом семьи на одно лицо за предыдущие полгода, который не превышает 100% прожиточного минимума для трудоспособных.

Кому не предоставляется социальная помощь

Не все лица, которым не выплачивается пенсия из-за недостаточного страхового стажа, могут получать временную социальную помощь. Например, если человек получает другие выплаты, работает или имеет другие источники дохода, то ему могут отказать в получении такого вида помощи.

Получатели государственной социальной помощи обязаны сообщать соответствующие органы об обстоятельствах, которые могут повлиять на условия ее назначения.

Напомним, 10 декабря сообщалось, что в Кабмине рассказали, когда в Украине появится накопительная пенсия. По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, до запуска накопительной пенсионной системы необходимо осуществить еще очень много организационных действий.