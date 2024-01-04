"Огромная нагрузка": в Харьков за время войны переехали около 500 тысяч ВПЛ, — Верещук

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, международные партнеры должны учитывать тот факт, что переселенцы в Харькове не только все потеряли из-за войны, но и живут под постоянными обстрелами.

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По состоянию на начало 2024 года в Харькове проживает около 500 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), что может создавать дополнительную нагрузку на город. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире телеканала "Мы-Украина" 4 января.

По ее словам, в областной центр в большинстве своем переехали жители Харьковской области, которые не желали покидать пределы родного региона. Соответственно, население Харькова сильно увеличилось.

"Это огромная нагрузка: с одной стороны Харьков стал городом миллионником, а с другой — в дальнейшем страдает от обстрелов. И я всегда прошу всех международников это учитывать, ВПЛ в Ужгороде и Львове — конечно нуждаются в помощи, но ВПЛ в Харькове мало того, что все потеряли, живут в общежитиях и еще и под такими ежедневными обстрелами", — заявила Ирина Верещук.

Отдельно в эфире была затронута тема выплат для переселенцев. В 2023 году государство выделило для внутренне перемещенных лиц 74 миллиарда гривен. Это вторая по размерам программа после выплат для военных и все идет в украинскую экономику, работая на страну.

"Выплаты ВПЛ — это пусковой механизм нашей экономики. Люди не вывезли в офшоры эти деньги, они не положили их на депозиты. Они купили самое необходимое: хлеб, медикаменты, одежду и это все пошло в экономику государства", — продолжила Ирина Верещук.

Напомним, 3 января сообщалось, что 2 миллиона украинских переселенцев могут остаться без выплат, но все может остаться на своих местах. По словам Ирины Верещук, президент и премьер-министр не поддерживают идею отмены выплат. Сейчас государство убеждает партеров не уменьшать финансовую поддержку.