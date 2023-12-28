В Украине работодателям будут больше платить за трудоустройство ВПЛ: названы суммы

По информации Министерства экономики, в 2024 году размер компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ вырастет до 48 тысяч гривен.

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В Украине увеличатся сроки и размеры выплат работодателям компенсации затрат на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и внутренне перемещенных лиц с инвалидностью. Соответствующее решение приняло правительство 27 декабря, сообщили в Министерстве экономики.

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Компенсации за трудоустройство: на что могут рассчитывать работодатели

Как объяснила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, Кабмин увеличил общую продолжительность предоставления компенсации расходов с двух до трех месяцев работодателю за трудоустройство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и до шести месяцев — за трудоустройство ВПЛ, у которых есть инвалидность.

Кроме того, работодатели будут получать больший размер компенсации от государства. Она отметила, что раньше компенсация выплачивалась, исходя из суммы 6700 грн в месяц, но в 2024 году расчет будет происходить по-другому. Так, сумма будет зависеть от минимальной зарплаты, которая с 1 января составит 7 100 гривен, а с 1 апреля — 8 000 гривен.

"Если работодатель принимает на работу ВПЛ, то в следующем году он получит до 24 тысяч гривен. Если же на работу устроится ВПЛ с инвалидностью, то размер выплат работодателю увеличатся до 48 тысяч гривен", — рассказала Татьяна Бережная.

Отмечается, что ориентировочно на реализацию этой программы на 2024 год предусмотрено 350 миллионов гривен.

За что работодателям выплачивают до 100 тысяч гривен

Такие сумму государство предоставляет в 2023 году в рамках компенсации расходов за трудоустройство лиц с инвалидностью I и II групп. Так, размер компенсации составляет:

за трудоустройство лиц с инвалидностью І группы — до 100,5 тысяч гривен (15 минимальных зарплат);

(15 минимальных зарплат); за трудоустройство лиц с инвалидностью ІІ группы — до 67 тысяч гривен (10 минимальных зарплат).

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В Министерстве экономики рассказывали, что государство будет компенсировать расходы работодателей, если они будут покупать специальное оборудование для обустройства рабочего места для лица с инвалидностью.

Напомним, ранее Фокус объяснял, как правительство планирует помогать малообеспеченным гражданам.