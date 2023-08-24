В Украине работодателям выплатят до 100 тысяч гривен: какие условия

Деньги работодатели получат на закупку специальной мебели и оборудования, но при одном условии.

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В Украине работодателям будут компенсировать расходы, если они будут создавать рабочие места для лиц с инвалидностью I и II групп. Таким образом правительство хочет создать около полторы тысячи новых рабочих мест до конца 2023 года, сообщает Министерство экономики.

Предполагается, что компенсация работодателям за обустройство рабочих мест составит:

для лиц с инвалидностью І группы — до 100,5 тысяч гривен (15 минимальных зарплат);

(15 минимальных зарплат); для лиц с инвалидностью ІІ группы — до 67 тысяч гривен (10 минимальных зарплат).

В ведомстве отмечают, что государство будет компенсировать расходы работодателей, если они будут покупать специальное оборудование для обустройства рабочего места для лица с инвалидностью. Например:

мебель (кресла с регулируемыми или фиксированными сиденьями, поручни и брусья, раздвижные двери, средства для их открывания/закрывания, противоскользящие и тактильные материалы для полов и лестниц);

транспортеры для подъема по лестнице с электроприводом;

вспомогательные средства для позиционирования курсора и тактильных компьютерных дисплеев;

брайлевские клавиатуры и портативные устройства;

подъемные платформы для рабочих мест и так далее.

По информации Минэкономики, работодатели могут обращаться в региональные центры занятости для получения выплат. При этом им нужно собрать пакет документов, а именно:

заявление о предоставлении компенсации;

копии документов, подтверждающих трудоустройство лица с инвалидностью и приобретение работодателем вспомогательных средств для обустройства рабочего места.

В то же время напомним, что в начале 2023 года Кабмин Украины изменил условия выплат компенсаций работодателям, которые трудоустраивают внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Важно

Компенсации за трудоустройство: на что могут рассчитывать работодатели

Так, компенсация расходов государство будет начислять в размере фактических расходов на оплату труда переселенцев, принятых после направления центров занятости. При этом компенсация не может превышать два размера минимальной заработной платы (то есть быть больше 13 400 грн) или высчитанной из нее соответствующей суммы, если у переселенца был график неполного рабочего дня.

При этом размер компенсации работодателям за трудоустройство внутренних переселенцев с 10 января 2023 года составляет 6,7 тыс. грн.