В Украине пересмотрели компенсацию работодателям за трудоустройство ВПЛ: как изменились суммы

В Кабмине решили, что компенсация расходов работодателя будет начисляться в размере фактических расходов на оплату труда переселенцев, принятых после направления центров занятости

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Кабмин Украины во вторник, 24 января пересмотрел условия выплаты компенсации работодателям, трудоустраивающим внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, было предусмотрено, что компенсация расходов работодателя будет начисляться в размере фактических расходов на оплату труда переселенцев, принятых после направления центров занятости. При этом компенсация не может превышать 2 размера минимальной заработной платы (то есть быть больше 13 400 грн) или высчитанной из нее соответствующей суммы, если у переселенца был график неполного рабочего дня.

Если же компенсация предоставляется за неполный месяц и фактические затраты на оплату труда превышают два размера минимальной заработной платы, — размер компенсации будут рассчитывать так:

Два размера минимальной зарплаты разделят на количество рабочих дней за месяц (или на количество часов, если оплата труда почасовая) и умножат на количество рабочих дней (или количество часов).

Отметим, что 10 января 2023 года Кабмин увеличил компенсацию работодателям за трудоустройство внутренних переселенцев до 6,7 тыс. грн. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, в 2022 году на программу было выделено 199 млн грн.

Выплаты переселенцам

Благотворительный фонд "Каритас. Полтава" начал выплачивать финансовую помощь в размере 6,6 тыс. грн украинцам со статусом ВПЛ, которые эвакуировались в Полтавскую область после полномасштабного наступления российских войск.

Для получения выплат необходимо зарегистрироваться по одному из двух номеров: +380503464693, +380503464881. Или прийти по адресу: г. Полтава, улица Пилипа Орлика 20/1. Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Для регистрации заявителю необходимо предоставить такие документы:

оригинал паспорта;

оригинал идентификационного кода;

справку ВПЛ;

счет IBAN;

документы, подтверждающие критерий уязвимости.

Ранее Фокус рассказывал, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) с 9 января снова принимает заявки на выплату финпомощи украинцам, которые пострадали в результате полномасштабного вторжения войск РФ.

Также сообщалось, что французская международная организация Action Against Hunger (ACF) финансово поддержит украинцев, которые стали вынужденными переселенцами после полномасштабного вторжения РФ и переехали в Черновицкую область.