В Україні переглянули компенсацію роботодавцям за працевлаштування ВПО: як змінилися суми

У Кабміні вирішили, що компенсація витрат роботодавця нараховуватиметься у розмірі фактичних витрат на оплату праці переселенців, прийнятих після спрямування центрів зайнятості

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Кабмін України у вівторок, 24 січня, переглянув умови виплати компенсації роботодавцям, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так було передбачено, що компенсація витрат роботодавця нараховуватиметься у розмірі фактичних витрат на оплату праці переселенців, прийнятих після спрямування центрів зайнятості. При цьому компенсація не може перевищувати 2 розміри мінімальної заробітної плати (тобто бути більше 13 400 грн) або вирахованої з неї відповідної суми, якщо переселенець мав графік неповного робочого дня.

Якщо ж компенсація надається за неповний місяць і фактичні витрати на оплату праці перевищують два розміри мінімальної заробітної плати, розмір компенсації розраховуватимуть так:

два розміри мінімальної зарплати поділять на кількість робочих днів за місяць (або кількість годин, якщо оплата праці погодинна) і помножать на кількість робочих днів (або кількість годин).

Зазначимо, що 10 січня 2023 року Кабмін збільшив компенсацію роботодавцям за працевлаштування внутрішніх переселенців до 6,7 тис. грн. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у 2022 році на програму було виділено 199 млн грн.

Виплати переселенцям

Благодійний фонд "Карітас. Полтава" почав виплачувати фінансову допомогу в розмірі 6,6 тис. грн українцям зі статусом ВПО, які евакуювалися у Полтавську область після повномасштабного наступу російських військ.

Для отримання виплат необхідно зареєструватися за одним із двох номерів: +380503464693, +380503464881. Або прийти за адресою: м. Полтава, вулиця Пилипа Орлика 20/1. Заявки приймаються з понеділка до п'ятниці з 9:00 до 17:00.

Для реєстрації заявнику необхідно надати такі документи:

оригінал паспорта;

оригінал ідентифікаційного коду;

довідку ВПО;

рахунок IBAN;

документи, що підтверджують критерій уразливості.

Раніше Фокус розповідав, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) із 9 січня знову приймає заявки на виплату фіндопомоги українцям, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ.

Також повідомлялося, що французька міжнародна організація Action Against Hunger (ACF) фінансово підтримає українців, які стали вимушеними переселенцями після повномасштабного вторгнення РФ та переїхали у Чернівецьку область.