В Україні роботодавцям виплатять до 100 тисяч гривень: які умови

Гроші роботодавці отримають на закупівлю спеціальних меблів та обладнання, але за однієї умови.

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В Україні роботодавцям компенсуватимуть витрати, якщо вони створюватимуть робочі місця для осіб з інвалідністю I та II груп. Так уряд хоче створити близько півтори тисячі нових робочих місць до кінця 2023 року, повідомляє Міністерство економіки.

Передбачається, що компенсація роботодавцям за облаштування робочих місць становитиме:

для осіб з інвалідністю І групи — до 100,5 тисяч гривень (15 мінімальних зарплат);

(15 мінімальних зарплат); для осіб з інвалідністю ІІ групи — до 67 тисяч гривень (10 мінімальних зарплат).

У відомстві зазначають, що держава компенсуватиме витрати роботодавців, якщо вони купуватимуть спеціальне обладнання для облаштування робочого місця для особи з інвалідністю. Наприклад:

меблі (крісла з регульованими або фіксованими сидіннями, поручні та бруси, розсувні двері, засоби для їхнього відчинення/зачинення, протиковзкі та тактильні матеріали для підлог і сходів);

транспортери для підйому сходами з електроприводом;

допоміжні засоби для позиціонування курсору і тактильних комп'ютерних дисплеїв;

брайлівські клавіатури та портативні пристрої;

підйомні платформи для робочих місць тощо.

За інформацією Мінекономіки, роботодавці можуть звертатися до регіональних центрів зайнятості для отримання виплат. При цьому їм потрібно зібрати пакет документів, а саме:

заяву про надання компенсації;

копії документів, що підтверджують працевлаштування особи з інвалідністю та придбання роботодавцем допоміжних засобів для облаштування робочого місця.

Водночас нагадаємо, що на початку 2023 року Кабмін України змінив умови виплат компенсацій роботодавцям, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Важливо

Компенсації за працевлаштування: на що можуть розраховувати роботодавці

Так, компенсацію витрат держава нараховуватиме в розмірі фактичних витрат на оплату праці переселенців, прийнятих після направлення центрів зайнятості. При цьому компенсація не може перевищувати два розміри мінімальної заробітної плати (тобто бути більшою за 13 400 грн) або вирахуваної з неї відповідної суми, якщо переселенець мав графік неповного робочого дня.

Водночас розмір компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішніх переселенців із 10 січня 2023 року становить 6,7 тис. грн.