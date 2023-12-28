В Україні роботодавцям більше платитимуть за працевлаштування ВПО: названо суми

За інформацією Міністерства економіки, у 2024 році розмір компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО зросте до 48 тисяч гривень.

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В Україні збільшать строки та розміри виплат роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та внутрішньо переміщених осіб із інвалідністю. Відповідне рішення ухвалив уряд 27 грудня, повідомили в Міністерстві економіки.

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Компенсації за працевлаштування: на що можуть розраховувати роботодавці

Як пояснила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, Кабмін збільшив загальну тривалість надання компенсації витрат з двох до трьох місяців роботодавцю за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) й до шести місяців — за працевлаштування ВПО, які мають інвалідність.

Роботодавці отримуватимуть більший розмір компенсації від держави. Вона зазначила, що раніше компенсацію виплачували, виходячи із суми 6700 грн на місяць, але 2024 року розрахунок відбуватиметься по-іншому. Сума залежатиме від мінімальної зарплати, яка з 1 січня становитиме 7100 гривень, а з 1 квітня — 8000 гривень.

"Якщо роботодавець приймає на роботу ВПО, то наступного року він отримає до 24 тисяч гривень. Якщо ж на роботу влаштується ВПО з інвалідністю, то розмір виплат роботодавцю збільшиться до 48 тисяч гривень", — розповіла Тетяна Бережна.

Зазначається, що орієнтовно на реалізацію цієї програми на 2024 рік передбачено 350 мільйонів гривень.

За що роботодавцям виплачують до 100 тисяч гривень

Такі суму держава надає у 2023 році в межах компенсації витрат за працевлаштування осіб із інвалідністю І та ІІ груп. Розмір компенсації становить:

за працевлаштування осіб із інвалідністю І групи — до 100,5 тисячі гривень (15 мінімальних зарплат);

(15 мінімальних зарплат); за працевлаштування осіб із інвалідністю ІІ групи — до 67 тисяч гривень (10 мінімальних зарплат).

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На ринку праці нові зміни: що це означає для українців

У Міністерстві економіки розповідали, що держава компенсуватиме витрати роботодавців, якщо вони купуватимуть спеціальне обладнання для облаштування робочого місця для особи з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше Фокус пояснював, як уряд планує допомагати малозабезпеченим громадянам.