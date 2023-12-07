На ринку праці нові зміни: що це означає для українців

У Національному банку зазначили, що доходи українських домогосподарств зростають, але тільки завдяки бюджетним виплатам, які залишаються основним джерелом зростання доходів.

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Активність на ринку праці в Україні знизилася ближче до кінця року. Це стосується як шукачів роботи, так і бізнесу, який зараз не особливо активно шукає нових працівників. Про це свідчать дані в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України (НБУ) за грудень поточного року.

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При цьому, як зазначили в Нацбанку, зберігається значна диференціація попиту і пропозиції робочої сили як за регіонами, так і за професійними групами.

"Так, у листопаді 2023 року кількість вакансій у Харківській області була на 62% меншою, у Херсонській — на 83% (загалом по Україні — на 10% меншою). Кількість нових вакансій у таких професіях, як медицина, фармацевтика, роздрібна торгівля та освіта перевищувала рівні листопада 2021 року", — йдеться в огляді.

За даними Нацбанку, бюджетні виплати залишалися основним джерелом зростання доходів домогосподарств Фото: НБУ

Що стосується рівня доходів українців, то вони зростають у реальному вимірі. Але основним джерелом зростання доходів домогосподарств залишалися бюджетні виплати.

У Нацбанку для оцінки доходів використовують такі дані:

середня пенсія;

показник середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії (дані ПФУ);

єдиний соціальний внесок (ЄСВ);

ЄСВ у приватному секторі.

Водночас, за непрямими даними, як зазначає регулятор, збільшувалися зарплати і в приватному секторі.

"Зокрема, протягом 2023 року 76% бізнесів підвищили зарплату, покращився і стан виплат серед малого та середнього бізнесів", — сказано в документі.

Що відбувається з безробіттям

За даними Нацбанку, кількість зареєстрованих безробітних у жовтні знизилася до 97,3 тисячі осіб, серед яких трохи більше ніж 72 тисячі — жінки. Потреба роботодавців у працівниках, яких шукали для того, щоб замістити вільні робочі місця (вакантні посади) у жовтні становить 55,4 тисячі (зростання за місяць на 2,1 тисячі). Примітно, що ще рік тому в Україні було 239 тисяч безробітних.

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Нещодавно Фокус повідомляв, що в Україні деяким чиновникам збираються підвищити зарплату. Також ми розповідали про те, що зарплати українців будуть поступово збільшуватися і далі, а до 2026 року виплати будуть на рівні 30 тисяч гривень.