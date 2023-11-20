Зайнятість під час війни: скільки зараз в Україні безробітних

Протягом останнього року кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу, знизилася зі 194 тисяч до 38 тисяч осіб.

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Кількість зареєстрованих безробітних у жовтні знизилася до 97,3 тисячі осіб, серед яких трохи більше ніж 72 тисячі — жінки. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Згідно з інформацією регулятора, рік тому в Україні було 239 тисяч безробітних. За рік кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття, знизилася зі 194,7 тисячі до 38,6 тисячі осіб.

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Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) у жовтні становить 55,4 тисячі (зростання за місяць на 2,1 тисячі).

Як змінюється ринок праці

Раніше начальниця відділу аналізу реального та фіскального секторів Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Наталя Колесніченко, розповідала, що в Україні зростає кількість зайнятих громадян. Так відбувається завдяки зростаючій економічній активності та збільшенню попиту на робочу силу. Але скорочення безробіття відбувається повільно: 2023 року, за даними Нацбанку, його рівень становитиме 19,1%.

"Показники все ще перевищують рівень, який був до повномасштабної війни, і ще довго залишатимуться високими", — зазначила вона.

Представниця НБУ також додала, що ринок праці відновлюється від кризи, яку спровокувала війна, однак ці процеси відбуваються повільно. Регулятор прогнозує, що диспропорції, характерні для ринку праці й раніше, поглиблюються через наслідки війни.

Тим часом голова комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев 20 листопада повідомив, що зарплата українців у першій половині 2023 року була на рівні 16,3 тисячі гривень.

"Середня зарплата в Україні в першому кварталі 2023 року становила 15 436 гривень, у другому — 17 176 гривень. Таким чином, середня зарплата в першому півріччі 2023 року досягла 16 306 гривень", — розповів він.

Зазначимо, що на початку вересня 2023 року Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), провела опитування і з'ясувала, що у 2024 році багато роботодавців (87%) хочуть підвищити зарплату своїм співробітникам.