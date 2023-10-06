В Україні збільшили мінімальні виплати безробітним: хто зможе отримувати 2,5 тисячі

Фонд безробіття збільшив фінансову допомогу безробітнім українцям. В залежності від категорії громадяни можуть претендувати на 1,5-2,5 тисячі гривень.

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В Україні збільшили розмір допомоги безробітним громадянам. Після змін певні категорії українців зможуть отримувати виплати до 2,5 тисячі гривень. У новій постанові Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття розібрались журналісти видання "Економічна правда".

Тепер на мінімальну допомогу у розмірі 1,5 тисячі гривень зможуть претендувати:

молоді люди, які закінчили або припинили навчання у закладах освіти, а також ті, що звільнилися зі строкової військової або альтернативної служби, і потребують сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце;

одинокі матері (батьки), які доглядають за дитиною з інвалідністю, батьки-одинаки, названі батьки, батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу, усиновителі, опікуни, піклувальники дитини з інвалідністю підгрупи А;

застраховані громадяни, які мали страховий стаж менш ніж сім місяців або були звільнені з останнього місця роботи через припинення трудового договору тощо в рік перед тим, як були визнані безробітними.

На допомогу у розмірі 2,5 тисячі гривень можуть розраховувати:

особи зі статусом ВПО, які не мають документів, необхідних для надання статусу безробітного;

ВПО, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій та не мають необхідних документів, але дані про них є у держреєстрах.

У першому випадку допомогу виплачують не довше за 120 календарних днів.

"Ця постанова набере чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування і застосовуватиметься з 31 липня 2023 року. Станом на 6 жовтня документ поки що не опублікований", — зазначили журналісти.

Нагадаємо, в Україні розширили програму "єВідновлення". Тепер виплати від держави зможуть претендувати громадяни, які власним коштом відремонтували своє житло.

Естонія пообіцяла виплачувати українцям допомогу протягом трьох місяців. Це стосується мешканців лише шести областей.