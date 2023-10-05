Програму "єВідновлення" розширили: хто ще з українців отримає гроші від держави

Раніше компенсація через зруйноване або пошкоджене обстрілами житло була передбачена тільки українцям, які не встигли відремонтувати будинки або квартири власними силами.

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Верховна Рада України 5 жовтня підтримала законопроєкт №10063 "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій". Документ передбачає, що українці, які витратили власні гроші на ремонт пошкодженого під час війни житла, отримають компенсацію від держави. За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, законопроект підтримали 310 депутатів.

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Тепер українці, які відремонтували пошкоджене житло власним коштом, зможуть претендувати на виплату за програмою "єВідновлення". Як пояснила голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, ці виплати українці почнуть отримувати з 1 січня наступного року.

За її словами, компенсаційний механізм не відрізнятиметься від інших категорій "єВідновлення" — заяву потрібно буде подати через "Дію", потім її розгляне комісія і повідомить, яким буде розмір виплати.

Шуляк також додала, що це не останнє розширення форм програми компенсацій "єВідновлення". Так, уряд уже працює над наступним розширенням програми. Очікується, що державні виплати отримуватимуть і жителі з окупованих територій.

Як українцям виплачують компенсації

Державна програма "єВідновлення", у межах якої українцям виплачують до 200 тисяч гривень для ремонту пошкодженого житла, стартувала в травні 2023 року. Допомогою користуються власники житла, яке:

отримало пошкодження після 24 лютого 2022 року;

побудовано на неокупованій території, де не ведуться бойові дії;

підлягає відновленню;

не було відремонтовано самостійно.

Компенсацію від держави люди можуть витратити на купівлю будівельних матеріалів, які потрібні для ремонту. Освоїти кошти потрібно за рік.

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А в перші дні серпня стартував новий етап "єВідновлення", коли в українців з'явилася можливість реєструвати заяву на компенсацію за зруйноване майно. Кошти виплачують громадянам, у яких:

житло зруйновано після початку вторгнення 24 лютого 2022 року;

житло неможливо відновити;

будівлі розташовані на території, де не відбуваються активні бойові дії, і на неокупованій території.

До цього українці подавали заявки в "Дії" щодо ремонту саме тільки пошкодженого майна.

Раніше Фокус писав, що українці можуть самостійно підрахувати компенсацію за знищений будинок. Для цього було створено спеціальний компенсаційний онлайн-калькулятор.

Ще нагадаємо, що з 21 вересня в "Дії" тестують послугу, завдяки якій українці можуть без черг оплачувати штрафи за адміністративні правопорушення.