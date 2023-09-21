"Дія" запускає нову послугу: кому вона буде корисною та як протестувати

У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, яка нова послуга незабаром з'явиться в "Дії" та чому вона буде корисною багатьом громадянам.

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У застосунку "Дія" стартувало бета-тестування послуги, за допомогою якої українці зможуть швидко та без черг оплачувати штрафи за адміністративне правопорушення. Про це 21 вересня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він пояснив, що громадянам країни складно запам'ятати всі правила та закони, тому люди часто їх порушують. Наприклад, проходять митний контроль, але не декларують кошти. Або курять у громадських місцях, чого робити не можна.

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"Нова послуга в "Дії" дасть змогу оплатити штраф без купи паперів, походів до суду й банку. Для цього знадобиться всього кілька кліків у застосунку", — розповів він.

Наразі Міністерство цифрової трансформації перевіряє, чи працює послуга коректно та чи є зручною для користувачів. Для цього й проводять бета-тестування, до чого можуть долучитися і звичайні українці.

Зробити це можна за посиланням, якщо:

громадянину виповнилося 16 років;

у нього є верифікований Реєстраційний номер облікової картки платника податків у "Дії";

судова справа зі штрафом за адмінпорушення.

Соцдопомога в "Дії"

На початку вересня 2023 року українським батькам дозволили через портал "Дія" подавати такі заяви на отримання соціальної допомоги:

у разі усиновлення дитини;

із догляду за хворою дитиною;

допомога людям із інвалідністю дитинства та дітям із інвалідністю;

допомога на дитину одинокій матері або батькові.

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Нещодавно Фокус пояснював, хто з українців може скористатися новою послугою реєстрації нерухомості в "Дії". За допомогою нововведення шахраї позбудуться можливості підробити документи, а громадяни зможуть отримувати компенсацію на ремонт житла в межах програми "єВідновлення".

Ще Фокус розповідав, що в "Дії" тепер можна замінити водійське посвідчення: покрокова інструкція.