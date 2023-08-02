Мінцифри впровадила зміну місця проживання через "Дію": скористатися можуть не всі (відео)

Українці можуть змінити місце проживання навіть з-за кордону: знадобиться лише доступ до мережі та застосунок. Але чоловікам призовного віку доведеться почекати.

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У Міністерстві цифрової трансформації повернули послугу зі зміни місця проживання за допомогою електронного сервісу "Дія". Про те, як скористатись послугою, розповідає пресслужба відомства.

Щоб змінити місце проживання, відтепер не потрібно ходити у ЦНАП і сидіти у черзі, вказує пресслужба. За допомогою застосунку "Дія" цю процедуру можна виконати з будь-якої країни — потрібен лише доступ до мережі.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, наголосив, що надання цієї послуги здійснювалося так званим "людським фактором" — тепер це усунули: "Зміна місця проживання — одна з найзатребуваніших послуг у Дії. Ми вдосконалили сервіс, прибрали людський фактор й автоматизували процеси"

Хто може самостійно змінити місце проживання через "Дію"

Скористатись сервісом через вебзастосунок можуть громадяни України — жінки, діти, чоловіки непризовного віку за таких умов:

якщо виповнилось 14 років — щоб змінити власне місце проживання;

якщо виповнилось 18 років — щоб змінити місце проживання дитини.

Які документи потрібні для зміни місця проживання

У Мінцифри перелічили набір документів, потрібних для використання нової послуги:

податковий номер (ідентифікаційний код);

ID-картку або закордонний паспорт, які є у "Дії".

Якщо людина має паперовий паспорт-книжечку, то може отримати послуг через портал "Дія", наголосили урядовці.

Як змінити місце проживання через застосунок "Дія"

Мінцифри перелічили шість кроків:

авторизуватись у вебзастосунку "Дія"; обрати послугу "Зміна місця проживання"; вказати, для кого змінюєте місце проживання — для себе чи дитини; перевірити, чи вірно вказане поточне місце проживання; вказати нову адресу, за якою потрібно зареєструватись; вказати контактні дані і сплатити адміністративний збір.

Які застереження є при зміні місця проживання

Розробники попереджають, що скористатись сервісом можна за виконання наступних умов:

людина є одноосібним власником житла, у якому реєструється;

отримано підтвердження від усіх власників житла;

житло не перебуває в іпотеці;

дані про житло внесені до Реєстру нерухомості з 2013 року;

людина не є чоловіком призовного віку.

Мінцифри наголосило, що допрацьовує сервіс — незабаром змірити місце проживання зможуть і чоловіки призовного віку.

Михайло Федоров - про зміну місця проживання через "Дію"

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