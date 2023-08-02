Минцифры внедрила смену места жительства через "Дію": воспользоваться могут не все (видео)

Украинцы могут изменить место жительства даже из-за границы: понадобится лишь доступ к сети и приложение. Но мужчинам призывного возраста придется подождать.

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В Министерстве цифровой трансформации вернули услугу по смене места жительства с помощью электронного сервиса "Дія". О том, как воспользоваться услугой, рассказывает пресс-служба ведомства.

Чтобы изменить место жительства, отныне не нужно ходить в ЦНАП и сидеть в очереди, указывает пресс-служба. С помощью приложения "Дія" эту процедуру можно выполнить из любой страны — нужен лишь доступ к сети.

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации, отметил, что раньше услуга усложнялось так называемым "человеческим фактором" — теперь это устранили: "Изменение места жительства — одна из самых востребованных услуг в Дії. Мы усовершенствовали сервис, убрали человеческий фактор и автоматизировали процессы"

Кто может самостоятельно сменить место жительства через "Дію"

Воспользоваться сервисом через веб-приложение могут граждане Украины — женщины, дети, мужчины непризывного возраста при следующих условиях:

если исполнилось 14 лет — чтобы изменить собственное место жительства;

если исполнилось 18 лет — чтобы изменить место жительства ребенка.

Какие документы нужны для смены места жительства

В Минцифры перечислили набор документов, необходимых для использования новой услуги:

налоговый номер (идентификационный код);

ID-карту или загранпаспорт, которые есть у "Дії".

Если человек имеет бумажный паспорт-книжечку, то может получить услуги через портал "Дія", отметили чиновники.

Как изменить место жительства через приложение "Дія"

Минцифры перечислили шесть шагов:

авторизоваться в веб-приложении "Дія"; выбрать услугу "Смена места жительства"; указать, для кого меняете место жительства — для себя или ребенка; проверить, верно ли указано текущее место жительства; указать новый адрес, по которому нужно зарегистрироваться; указать контактные данные и оплатить административный сбор.

Какие предостережения есть при смене места жительства

Разработчики предупреждают, что воспользоваться сервисом можно при выполнении следующих условий:

человек является единоличным владельцем жилья, в котором регистрируется;

получено подтверждение от всех собственников жилья;

жилье не находится в ипотеке;

данные о жилье внесены в Реестр недвижимости с 2013 года;

человек не является мужчиной призывного возраста.

Минцифры отметило, что дорабатывает сервис — вскоре изменить место жительства смогут и мужчины призывного возраста.

Михаил Федоров — о смене места жительства через "Дію"

Напоминаем, накануне, 1 июля, в Мининфраструктуры рассказали о процедуре получения средств на мелкий ремонт жилья, поврежденного в результате войны. Отмечается, что правительство выделило 400 млн грн, чтобы покрыть эти расходы.

Пенсионный фонд сообщил детали начисления пенсии детям, которые потеряли кормильца — военного, пропавшего без вести. Чтобы оформить выплаты, нужно подать документы через вебпортал ведомства.