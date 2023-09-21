"Дія" запускает новую услугу: кому она будет полезной и как протестировать

В Министерстве цифровой трансформации рассказали, какая новая услуга скоро появится в "Дії" и почему она будет полезна многим гражданам.

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В приложении "Дія" стартовало бета-тестирование услуги, с помощью которой украинцы смогут быстро и без очередей оплачивать штрафы за административное правонарушение. Об этом сообщил 21 сентября министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он объяснил, что гражданам страны сложно запомнить все правила и законы, поэтому люди часто их нарушают. Например, проходят таможенный контроль, но не декларируют средства. Или курят в общественных местах, чего делать нельзя.

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"Новая услуга в "Дії" позволит оплатить штраф без кучи бумаг, походов в суд и банк. Для этого потребуется всего несколько кликов в приложении", — рассказал он.

Сейчас Министерство цифровой трансформации проверяет, работает ли услуга корректно и является ли удобной для пользователей. Для этого и проводят бета-тестирование, к чему могут присоединиться и обычные украинцы.

Сделать это можно по ссылке, если:

гражданину исполнилось 16 лет;

у него есть верифицированный Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика в "Дії";

судебное дело со штрафом за админнарушение.

Соцпомощь в "Дії"

В начале сентября 2023 года украинским родителям разрешили через портал "Дія" подавать следующие заявления на получения социальной помощи:

при усыновлении ребенка;

по уходу за больным ребенком;

помощь людям с инвалидностью детства и детям с инвалидностью;

помощь на ребенка одинокой матери или отцу.

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Недавно Фокус объяснял, кто из украинцев может воспользоваться новой услугой "регистрация недвижимости в "Дії". С помощью нововведения мошенники лишаться возможности подделать документы, а граждане смогут получать компенсацию на ремонт жилья в рамках программы "єВідновлення".

Еще Фокус рассказывал, что в "Дії" теперь можно заменить водительское удостоверение: пошаговая инструкция.