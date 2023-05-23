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В "Дії" появилась возможность заменить водительское удостоверение: пошаговая инструкция

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Фото: Сегодня | Теперь в "Дії" можно подать заявление о замене водительских прав

Новая услуга доступна для начинающих водителей, а также для тех, кто потерял или повредил документ. На подачу заявления понадобится всего несколько минут.

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В сервисе "Дія" появилась новая услуга, благодаря которой украинцы могут гораздо быстрее заменить водительское удостоверение. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Теперь в "Дії" можно подать заявление о замене водительских прав. После этого готовый документ нужно забрать в сервисном центре МВД.

Новая услуга доступна для начинающих водителей, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения, и для тех, кто потерял или повредил документ. Помимо этого услугой можно воспользоваться для оформления цифрового документа.

Во время оформления услуги необходимо произвести оплату в течение десяти минут после подачи заявки. В противном случае заявка будет отклонена.

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Как заменить водительское удостоверение в "Дії":

  1. авторизуйтесь в "Дії"
  2. нажмите на три точки в меню цифрового водительского удостоверения
  3. выберите пункт "Замена водительского удостоверения"
  4. выберите причину замены водительского удостоверения, адрес и тип документа
  5. выберите тип водительского удостоверения — пластиковый документ или цифровой вариант
  6. укажите контактные данные
  7. подпишите заявление
  8. оплатите услугу
  9. ожидайте уведомление о получении документа

Ранее Фокус рассказал, что в Министерство цифровой трансформации Украины доработали услугу шеринга автомобилей в "Дії".