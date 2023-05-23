В "Дії" появилась возможность заменить водительское удостоверение: пошаговая инструкция
Новая услуга доступна для начинающих водителей, а также для тех, кто потерял или повредил документ. На подачу заявления понадобится всего несколько минут.
В сервисе "Дія" появилась новая услуга, благодаря которой украинцы могут гораздо быстрее заменить водительское удостоверение. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Теперь в "Дії" можно подать заявление о замене водительских прав. После этого готовый документ нужно забрать в сервисном центре МВД.
Новая услуга доступна для начинающих водителей, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения, и для тех, кто потерял или повредил документ. Помимо этого услугой можно воспользоваться для оформления цифрового документа.
Во время оформления услуги необходимо произвести оплату в течение десяти минут после подачи заявки. В противном случае заявка будет отклонена.Важно
Как заменить водительское удостоверение в "Дії":
- авторизуйтесь в "Дії"
- нажмите на три точки в меню цифрового водительского удостоверения
- выберите пункт "Замена водительского удостоверения"
- выберите причину замены водительского удостоверения, адрес и тип документа
- выберите тип водительского удостоверения — пластиковый документ или цифровой вариант
- укажите контактные данные
- подпишите заявление
- оплатите услугу
- ожидайте уведомление о получении документа
Ранее Фокус рассказал, что в Министерство цифровой трансформации Украины доработали услугу шеринга автомобилей в "Дії".