Вкладникам віддадуть гроші збанкрутілих банків через "Дію": як це працює

У застосунку "Дія" запрацювала нова послуга, яка точно стане в пригоді вкладникам збанкрутілих банків. Відтепер клієнти таких фінустанов зможуть отримати державну компенсацію не виходячи з дому та в кілька кліків.

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В Україні вкладникам збанкрутілих банків тепер повертатимуть втрачені кошти за допомогою застосунку "Дія". Про це повідомив 3 жовтня у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він розповів, що українців позбавили необхідності ходити в банки і витрачати свій час для того, щоб отримати гарантоване відшкодування після банкрутства фінустанов.

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"З будь-якого селища або містечка подаєте заяву в "Дії" і отримуєте гроші на свій рахунок протягом трьох днів", — ідеться в повідомленні міністра.

За його словами, скористатися новою послугою вже можуть вкладники 34 збанкрутілих банків. Загалом зараз 1,4 мільйона рахунків на 3,2 мільярда гривень, які ще належить відшкодувати громадянам.

Як скористатися послугою

Як повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації, для цього потрібно:

пройти авторизацію в застосунку "Дія";

відкрити розділ "Послуги — Повернення вкладів";

вибрати зі списку збанкрутілий банк, у якому у вас був рахунок. Якщо гроші тримали відразу в декількох банках, тоді кожну заяву доведеться подавати окремо;

оберіть картку "Підтримка", на яку перерахують кошти;

перевірте контактні дані для зв'язку;

перечитайте заяву, у ній же можна побачити, яку суму вам виплатять;

підпишіть заяву за допомогою "Дія. Підпис".

"Це все. Заява одразу надсилається в банк. Її обробка перерахування коштів займе до трьох робочих днів", — зазначили у відомстві".

Житлові сертифікати в "Дії"

З 28 вересня в додатку доступні перші сертифікати в рамках програми "єВідновлення". Цей документ дає право українцям купувати нове житло замість того, яке зруйнували російські окупанти.

Але відразу ж скористатися житловим сертифікатом не можна. Як пояснив глава Кабміну Денис Шмигаль, повноцінно запустити програму уряд хоче до листопада цього року. Також прем'єр-міністр додав, що уряд продовжує виплачувати цільові кошти для ремонтів пошкодженого житла.

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Нагадаємо також, що з 21 вересня в "Дії" тестують послугу, яка дає змогу українцям швидко і без черг оплачувати штрафи за адміністративні правопорушення.

Також Фокус писав, що в "Дії" тепер можна замінити водійське посвідчення: покрокова інструкція.