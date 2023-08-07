Компенсація на ремонт зруйнованого житла: який алгоритм отримання

У межах програми "єВідновлення" держава відшкодовує громадянам ремонт житла, що було пошкоджене внаслідок агресії РФ. На початок серпня задоволено близько 5 тисяч заявок. Фокус з’ясував, що потрібно, щоб отримати допомогу.

Related video

Перший етап державної програми "єВідновлення" стартував 10 травня. За цей час, станом на початок серпня, згідно з нею виплачено майже 400 млн грн, задоволено близько 4,8 тис. заявок. Про це пише Фокус у новій статті "Компенсація за зруйноване житло: як отримати допомогу та чи вистачить грошей на всіх".

Перший етап програми "єВідновлення" передбачає виплату державної допомоги на ремонт пошкодженого внаслідок агресії РФ житла в розмірі до 200 тис. грн. Вона регламентована законом "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій…" №2923-IX від 23.02.2023.

Державні виплати, зокрема, надаються на ремонт приватних будинків, розташованих на неокупованих територіях Фото: МК

Звернутися за виплатою можуть власники житла, яке:

було пошкоджене після 24 лютого 2022 року;

розміщене на неокупованій території, де не ведуться бойові дії;

підлягає відновленню;

не було відремонтовано самостійно.

Важливо

Без зарплати — пеня і компенсація: як в Україні хочуть захистити права працівників

За державні кошти можна відремонтувати квартири, приватні будинки, кімнати й інші житлові приміщення.

Щоб отримати допомогу, потрібно:

подати повідомлення про пошкоджене майно в застосунку "Дія";

відкрити рахунок "єВідновлення" в банку (це можна зробити як через застосунок банку-партнера, так і відвідавши його відділення);

подати електронну заяву на виплату через "Дію" або в паперовому вигляді через Центр надання адміністративних послуг чи в органи соцзахисту населення;

дочекатися дзвінка спецкомісії, сформованої з представників органу місцевого самоврядування;

дозволити огляд майна для встановлення суми компенсації;

надати пакет документів, що підтверджує право власності на житло;

отримати гроші на картку "єВідновлення".

Допомогу можна витратити на придбання будматеріалів і виконання ремонту. На їх освоєння дається рік. Розрахуватися отриманою сумою можна лише за певну категорію товарів у переліку магазинів і компаній, що є учасниками програми.

Гроші в межах програми можна витратити лише на купівлю будматеріалів чи ремонтних робіт

"Пріоритетне право на отримання компенсацій матимуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та сім’ї загиблих ветеранів війни, захисників і захисниць України, мобілізовані особи, яким не надано статус учасника бойових дій, багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю першої та другої груп", — прокоментувала Олена Кравцова, адвокатка, керівниця з практики нерухомості ЮФ Wolf Theiss.

На компенсацію мають право всі громадяни, але в пріоритеті — учасники бойових дій, багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю.

Як зазначив економіст Олександр Хмелевський, компенсація за житло в місті є вищою, ніж за житло в селі. "На розмір компенсації впливає середня вартість житла на вторинному ринку України, яка коригується на регіональний коефіцієнт, а також рік забудови", — каже експерт.

Нагадаємо, в Україні з 1 серпня стартував другий етап програми "єВідновлення", який передбачає компенсацію за знищене внаслідок агресії РФ житла. Поки що оформити заявку можна тільки в "Дії".

Раніше Фокус писав, що компенсацію в межах "єВідновлення" отримають усі громадяни України, чиє житло було пошкоджено внаслідок бойових дій і підлягає відновленню. Однак у пріоритеті учасники бойових дій, люди з інвалідністю, ветерани, члени сімей загиблих військових та ін.