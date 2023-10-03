Вкладчикам отдадут деньги обанкротившихся банков через "Дію": как это работает

В приложении "Дія" заработала новая услуга, которая точно пригодится вкладчикам обанкротившихся банков. Теперь клиенты таких финучреждений смогут получить государственную компенсацию не выходя из дома и в несколько кликов.

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В Украине вкладчикам обанкротившихся банков теперь будут возвращать утраченные средства с помощью приложения "Дія". Об этом сообщил 3 октября в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он рассказал, что украинцев избавили от необходимости ходить в банки и тратить свое время для того, чтобы получить гарантированное возмещение после банкротства финучреждений.

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"Из любого поселка или городка подаете заявление в "Дії" и получаете деньги на свой счет в течение трех дней", — сказано в сообщении министра.

По его словам, воспользоваться новой услугой уже могут вкладчики 34 обанкротившихся банков. Всего сейчас 1,4 миллиона счетов на 3,2 миллиарда гривен, которые еще предстоит возместить гражданам.

Как воспользоваться услугой

Как сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации, для этого нужно:

пройти авторизацию в приложении "Дія";

открыть раздел "Услуги — Возврат вкладов";

выбрать из списка обанкротившийся банк, в котором у вас был счет. Если деньги держали сразу нескольких банках, тогда каждое заявление придется подавать отдельно;

выберите карту "Підтримка", на которую перечислят средства;

проверьте контактные данные для связи;

перечитайте заявление, в нем же можно увидеть, какую сумму вам выплатят;

подпишите заявление с помощью "Дія. Підпис".

"Это все. Заявление сразу посылается в банк. Ее обработка перечисления средств займет до трех рабочих дней", — отметили в ведомстве".

Жилищные сертификаты в "Дії"

С 28 сентября в приложении доступны первые сертификаты в рамках программы "єВідновлення". Этот документ дает право украинцам покупать новое жилье вместо того, которое разрушили российские оккупанты.

Но сразу же воспользоваться жилищным сертификатом нельзя. Как объяснил глава Кабмина Денис Шмыгаль, полноценно запустить программу правительство хочет к ноябрю этого года. Также премьер-министр добавил, что правительство продолжает выплачивать целевые средства для ремонтов поврежденного жилья.

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Напомним также, что с 21 сентября в "Дії" тестируют услугу, которая позволяет украинцам быстро и без очередей оплачивать штрафы за административные правонарушения.

Также Фокус писал, что в "Дії" теперь можно заменить водительское удостоверение: пошаговая инструкция.