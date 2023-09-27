Повестки в "Дії" и поиск уклонистов по IP: юрист объяснил, что изменит новый законопроект

Слежка за украинцами через реестр военнообязанных будет незаконной, но законодатели пока не предусмотрели никаких технических мер для защиты чувствительных данных.

Related video

В связи с распоряжением нового Министра обороны о цифровизации воинского учета и появлением законопроекта в Украине появилось много слухов об электронном реестре призывников. Украинский юрист Михаил-Лев Сидорович в своем блоге на сайте DEV.ua попытался разобраться в ситуации.

Как данные попадут в реестр?

Внедрение электронного реестра военнообязанных и электронного кабинета, предусмотренное новым законопроектом, вызывает много вопросов по поводу защиты персональных данных, которые туда попадут. Согласно проекту, информацию о военнослужащих, призывниках и резервистах Центральная избирательная комиссия, Налоговая служба, миграционные службы и другие ведомства будут передавать держателю того самого реестра — Минобороны.

Учитывая, что соответствующий закон Верховная Рада приняла еще в 2019 году, органы власти уже должны были передать значительную часть данных для формирования единой базы. Более новую информацию будут добавлять и обновлять благодаря электронной связи с другими реестрами. Таким образом государство стремится один раз собрать в одном месте наиболее полные данные из публичных баз, а затем их актуализировать.

Юрист обратил внимание, что украинцы сами не будут предоставлять свою персональную информацию для добавления в реестр, а значит не дают свое согласие на ее сбор и обработку. Однако такой подход вполне легален, поскольку предусмотрен законом как в Украине, та и в Европейском союзе. GDPR (Общий регламент о защите данных для ЕС), Директива 95/46/ЕС, и в конце концов ст. 11 Закона Украины "О защите персональных данных" допускают обработку персональных данных государственным органом, когда такая обработка необходима для выполнения ими их официальных полномочий. В уже действующей редакции профильного закона "О едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть положение о том, что согласие на обработку персональных данных не требуется.

Что такое Электронный кабинет?

Главным нововведением законопроекта является создание Электронного кабинета — специальных программных интерфейсов реестра, где будут отображаться сведения о гражданах. Правила его работы определяются "Порядком ведения реестра", но там пока нет ни единого упоминания. Пока непонятно, как Электронный кабинет военнообязанного будет действовать как с технической, так и с юридической точки зрения.

Будут ли повестки в "Дії"?

В Минцифры неоднократно заявляли: рассылку повесток в ТЦК через приложение "Дія" запускать не будут. Михаил-Лев Сидорович, в свою очередь, уверяет, что украинцам не стоит бояться — такие уведомления не будут иметь никакой юридической силы, поскольку никто не сможет доказать факт их получения. В то же время, Постановление Кабмина от 30 декабря 2022 года допускает взаимодействие реестра военнообязанных и электронного кабинета в нем с сервисом "Дія".

Угрозы для украинцев

Юрист считает, что рано говорить о рисках кражи персональных данных, пока новые электронные инструменты не заработали полноценно, но потенциальные угрозы определить можно. Например, согласно профильному закону, в реестр нужно добавлять сведения о состоянии здоровья украинцев, чтобы определить их пригодность к воинской службе — такая информация очень чувствительная и требует усиленной защиты. Статья 7 Закона Украины "О защите персональных данных" разрешает обрабатывать медицинские данные ради воинского учета, поэтому с юридической точки зрения противоречий нет.

Но ведь нужно еще обеспечить надежные инструменты защиты от взлома и утечки. Михаил-Лев Сидорович изучил нормативно-правовые акты и заметил, что авторы пока предусмотрели специальных механизмов сбора, обмена и обработки данных о состоянии здоровья, которые бы предотвратили неправомерный доступ к ним. Остается надеяться, народные депутаты и их помощники добавят соответствующие пункты в законопроект и Порядок ведения реестра.

Смогут ли отследить военнообязанных через интернет?

Эксперт также счел интересным вопрос о местонахождении военнообязанных, призывников или резервистов. Действующий закон не предусматривает получение или обработку такой информации, но есть предположение, что можно будет технически установить локацию владельца Электронного кабинета, например, по IP-адресу или геолокации. В любом случае, такие манипуляции будут незаконными, а самим гражданам для большей безопасности стоит использовать VPN или другие сетевые инструменты.

"Выходит, не так страшен волк, как его рисуют. Цифровые изменения в сфере военного учета скорее направлены на упрощение бюрократических процессов и снижение коррупционных рисков, чем на то, чтобы "мобилизовать всех". В то же время любая цифровизация потенциально может влечь нарушение в сфере персональных данных, поэтому следует внимательно следить как за технической, так и за юридической стороной таких нововведений", — подвел итог Михаил-Лев Сидорович.

Ранее Фокус выяснил преимущества и риски электронного реестра призывников. Эксперты считают, что не стоит хранить все данные в одном месте, ведь рано или поздно базу могут взломать россияне.