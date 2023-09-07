Технически возможно. Смогут ли ТЦК отправлять повестки через "Дію"

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал масштабную цифровизацию. В планах ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников, а также перевести в "цифру" все процессы военно-врачебных комиссий. Цифровизацию от Минобороны обсуждали и раньше. Но вот электронный военный билет, который, вероятно, должны появится в "Дії", стал неожиданность даже для Минцифры.

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"Вся информация о войне должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных. Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски. Все, что можно оцифровать, нужно оцифровать", — сказал новый министр обороны Рустам Умеров, выступая на пленарном заседании Верховной Рады.

Перевести все процессы, связанные с мобилизацией, на цифровые рельсы обещал и предыдущий глава ведомства Алексей Резников. Он говорил, что уже в середине осени территориальные центры комплектования смогут обмениваться информацией из реестров с Министерством юстиции, МВД, ЦИК, МИД и Государственной пограничной службой. Однако, по словам экспертов, законодательной базы под эту инициативу нет.

В ТЦК и сегодня есть электронные системы, но на этот раз, речь идет о едином реестре, который будет взаимодействовать с больницами, ВВК, разными государственными ведомствами.

"Пока на законодательном уровне единый реестр призывников не утвержден, но на бумаге он есть. Это прогрессивная идея. Реестры минимизируют человеческий фактор, и, следовательно, минимизируют риск коррупции. Но ключевой предохранитель противодействия коррупции — это неотвратимость наказания. Вне зависимости от того, будут существовать реестры или нет", — говорит Фокусу юрист Сергей Савинский.

Гипотетически масштабная цифровизация действительно облегчит жизнь военнообязанным: бумажная волокита отойдет на задний план, а всем, у кого есть право на отсрочку, не придется постоянно носить с собой соответствующие документы, так как вся информация будет в реестре. Кроме того, цифровизация снизит риски коррупции. И хотя у любой подобной идеи есть минусы — реестры могут взломать, плюсов все-таки больше: есть возможность систематизировать информацию, она будет открытой, а Минобороны смогут точно понимать, какими мобилизационными резервами они располагают в военное время. Однако реализовать масштабный проект — процесс сложный.

"Идея в том, чтобы через реестр ТЦК могли получить разную информацию о военнослужащем, которая есть в государстве. В ТЦК и сегодня есть электронные системы, но на этот раз, речь идет о едином реестре, который будет взаимодействовать с больницами, ВВК, разными государственными ведомствами. Это огромная работа, которая пока только на словах", — говорит Фокусу адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов.

Технически в приложении "Дія" могут сделать электронный военный билет. Что же касается повесток, такую возможность вряд ли смогут реализовать.

Электронный билет в "Дії"

Слова министра обороны об электронных военных билетах, стали неожиданностью даже для Минцифры. В СМИ со ссылкой на источники в министерстве сообщили, что в профильном ведомстве не осведомлены об этой инициативе, но если Минобороны к ним обратится, глава Минцифры Михаил Федоров сделает официальное заявление.

По словам Максимова, технически в приложении "Дія" могут сделать электронный военный билет. Что же касается повесток, такую возможность вряд ли смогут реализовать. Эксперт отмечает, что повестки существуют не только для того, чтобы оповещать военнообязанных о необходимости явиться в ТЦК, но и для того, чтобы привлечь человека к ответственности, если он поставил подпись, но не явился в военкомат.

"Здесь возникают сложности. Во-первых, "Дія" может быть установлена не у всех. Во-вторых, как подтвердить, что человек ознакомился с повесткой и что именно он увидел этот документ в приложении. По аналогии могут привести пример с системой электронного суда. Она создана давно, но до сих пор не упорядочено, как именно уведомлять участников процесса и какое уведомление считается надлежащим. А здесь речь идет о том, чтобы оповестить миллионы мужчин через систему "Дія", а затем доказать, что человек ознакомился с информацией, но сознательно не пришел в ТЦК. Гипотетически, могут сделать идентификацию: например, после того, как человек открыл уведомление и пролистав его, система зафиксирует его действия. Но даже при этом утверждать на 100%, что человек в таком случае ознакомился с полученной информацией, невозможно", — отмечает Максимов.

По словам эксперта по кибербезопасности Константина Корсуна создание единого реестра призывников несет все те же риски, что и другие современные государственные реестры или базы данных, ведь они защищены в Украине довольно слабо, поэтому время от времени происходят утечки информации. Соответственно, различные данные украинских граждан Украины продаются на хакерских форумах и через специализированные Telegram-каналы.

"Главной проблемой является так называемый "человеческий фактор": создают, изменяют, обслуживают реестры много лиц, и проконтролировать их всех — довольно сложная задача, как организационно, так и технически. Есть люди, которые вносят данные в реестр, есть люди, которые вносят изменения в него, есть те, кто имеет право получать информацию из такого реестра. Также есть те, кто обновляет и исправляет программное обеспечение (софт) реестра. На каждом из этих этапов возникают и реализуются коррупционные риски", — пояснил Корсун Фокусу.

Подробнее о том, чем может навредить такое нововведение — цифровые военные билеты — читайте в тексте Фокуса "Коррупция и кража данных украинцев: эксперты назвали риски цифровых военных билетов".

Напомним, Фокус разбирался, как будет работать новый порядок воинского учета для женщин, который вступит в силу с 1 октября.

Также Фокус подробно писал о том, смогут ли отменить отсрочки студентам, которые получают больше одного образования: высшего или профессионально-технического, после 30 лет.