Должны говорить военные, а не "смурфики в галстуке": комбат "Свободы" о демобилизации (видео)

Командир батальона "Свобода" бригады наступления "Рубеж" Национальной гвардии Украины Петр Кузик предупредил, что при демобилизации может обвалиться фронт. При этом военный отметил, что указанную проблему следует решать комплексно, с учетом плохих темпов мобилизации, случаев самовольного оставления части и недостатка техники и денег. Кроме того, подобные вопросы должны обсуждать военные с военными, а чиновникам лучше молчать, сказал Кузик в эфире "Радио Свобода".

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Заявление комбата Петра Кузика относительно закона о демобилизации, который четвертый год подряд не принимает Верховная Рада, прозвучало во время разговора на YouTube-канале медиа.

Закон о демобилизации — комментарий Петра Кузика для "Радио Свобода" см. с 5:25

Военный критически высказался относительно "смурфиков в галстуке", то есть о чиновниках, которые говорят о том, что демобилизация не возможна. По мнению комбата, эта тема касается только военных. В частности, командиры сами общаются на эту тему с побратимами, которые поднимают вопрос о завершении службы. Кузик объяснил, что им, например, могут напомнить, что они — опытные бойцы, которые единственные могут держать участок.

"На эту тему должны говорить военные с военными на своем языке. Такие болезненные темы не должны исходить от чиновников, особенно от тех чиновников, которые работают как рецепторы. Ну, например, где-то жарко, они отреагируют", — пояснил Кузик.

Командир батальона "Свобода" перечислил основные проблемы, которые он видит относительно демобилизации.

Проблема с демобилизацией действительно касается "усталости от службы", СЗЧ и отсутствия четких сроков службы. В то же время, основная проблема — это тяжелые условия, в которых воюет пехота. Кузик отметил, что нужно увеличивать "выживание пехоты". В армии сейчас находятся опытные бойцы, которые "на вес золота". При этом "соответствующие службы не обеспечили набор, подготовку, а опытные подразделения, которые могли бы заменять уставшие, истощенные". Бойцы готовы принять четкие сроки ротации — три-четыре месяца. В таком случае военные точно будут знать, что будут иметь время на восстановление. Если будет отток опытных кадров, то появится проблема с выживанием новичков, которые придут на смену, и с удержанием линии фронта.

"Другого выхода нет: нельзя сейчас массово демобилизовать всех бойцов, хотя они уставшие, хотя и это очень несправедливо по отношению к ним. Потому что просто может [сыпаться] линия. Но надо было разрабатывать [раньше] подходы", — подытожил Кузик, вспомнив об увеличении денежного обеспечения, насыщении пехоты средствами РЭБ, артиллерией, средствами разминирования и тому подобное.

Закон о демобилизации — детали

Отметим, 2 апреля глава комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский сообщил о подготовке альтернативы для закона о демобилизации. В проекте документа говорится о ротации с периодичностью в 90 дней. По словам нардепа, вопрос сложный и требует "гибкого подхода и оперативных решений". Среди прочего, нардеп сообщил о законе об увольнении с военной службы. В законопроекте, который поступил в Верховную Раду, предусмотрена возможность увольнения через 12,18 или 36 месяцев.

Напоминаем, 7 апреля источники "Украинской правды" в парламенте рассказали, почему закон о демобилизации тормозится. Между тем в январе президент Украины Владимир Зеленский высказался об угрозах для линии фронта, если солдаты будут увольняться из армии.