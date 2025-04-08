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Военный Фокус Российско-украинская война

Должны говорить военные, а не "смурфики в галстуке": комбат "Свободы" о демобилизации (видео)

Петр Кузик о демобилизации, комбат Свободы о демобилизации, закон о демобилизации, демобилизация и СЗЧ, демобилизация и мобилизация
Фото: Facebook | Комбат "Своболы" НГУ Петр Кузик прокомментировал вопрос демобилизации

Командир батальона "Свобода" бригады наступления "Рубеж" Национальной гвардии Украины Петр Кузик предупредил, что при демобилизации может обвалиться фронт. При этом военный отметил, что указанную проблему следует решать комплексно, с учетом плохих темпов мобилизации, случаев самовольного оставления части и недостатка техники и денег. Кроме того, подобные вопросы должны обсуждать военные с военными, а чиновникам лучше молчать, сказал Кузик в эфире "Радио Свобода".

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Заявление комбата Петра Кузика относительно закона о демобилизации, который четвертый год подряд не принимает Верховная Рада, прозвучало во время разговора на YouTube-канале медиа.

Закон о демобилизации — комментарий Петра Кузика для "Радио Свобода" см. с 5:25

Военный критически высказался относительно "смурфиков в галстуке", то есть о чиновниках, которые говорят о том, что демобилизация не возможна. По мнению комбата, эта тема касается только военных. В частности, командиры сами общаются на эту тему с побратимами, которые поднимают вопрос о завершении службы. Кузик объяснил, что им, например, могут напомнить, что они — опытные бойцы, которые единственные могут держать участок.

"На эту тему должны говорить военные с военными на своем языке. Такие болезненные темы не должны исходить от чиновников, особенно от тех чиновников, которые работают как рецепторы. Ну, например, где-то жарко, они отреагируют", — пояснил Кузик.

Командир батальона "Свобода" перечислил основные проблемы, которые он видит относительно демобилизации.

  1. Проблема с демобилизацией действительно касается "усталости от службы", СЗЧ и отсутствия четких сроков службы. В то же время, основная проблема — это тяжелые условия, в которых воюет пехота. Кузик отметил, что нужно увеличивать "выживание пехоты".
  2. В армии сейчас находятся опытные бойцы, которые "на вес золота". При этом "соответствующие службы не обеспечили набор, подготовку, а опытные подразделения, которые могли бы заменять уставшие, истощенные".
  3. Бойцы готовы принять четкие сроки ротации — три-четыре месяца. В таком случае военные точно будут знать, что будут иметь время на восстановление.
  4. Если будет отток опытных кадров, то появится проблема с выживанием новичков, которые придут на смену, и с удержанием линии фронта.

"Другого выхода нет: нельзя сейчас массово демобилизовать всех бойцов, хотя они уставшие, хотя и это очень несправедливо по отношению к ним. Потому что просто может [сыпаться] линия. Но надо было разрабатывать [раньше] подходы", — подытожил Кузик, вспомнив об увеличении денежного обеспечения, насыщении пехоты средствами РЭБ, артиллерией, средствами разминирования и тому подобное.

Закон о демобилизации — детали

Отметим, 2 апреля глава комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский сообщил о подготовке альтернативы для закона о демобилизации. В проекте документа говорится о ротации с периодичностью в 90 дней. По словам нардепа, вопрос сложный и требует "гибкого подхода и оперативных решений". Среди прочего, нардеп сообщил о законе об увольнении с военной службы. В законопроекте, который поступил в Верховную Раду, предусмотрена возможность увольнения через 12,18 или 36 месяцев.

Напоминаем, 7 апреля источники "Украинской правды" в парламенте рассказали, почему закон о демобилизации тормозится. Между тем в январе президент Украины Владимир Зеленский высказался об угрозах для линии фронта, если солдаты будут увольняться из армии.