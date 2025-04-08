Мають говорити військові, а не "смурфики в галстуку": комбат "Свободи" про демобілізацію (відео)
Командир батальйону "Свобода" бригади наступу "Рубіж" Національної гвардії України Петро Кузик попередив, що при демобілізації може обвалитись фронт. При цьому військовий наголосив, що вказану проблему слід розв'язувати комплексно, з врахуванням поганих темпів мобілізації, випадків самовільного залишення частини та нестачі техніки й грошей. Крім того, подібні питання повинні обговорювати військові з військовими, а чиновникам краще мовчати, сказав Кузик в ефірі "Радіо Свобода".
Заява комбата Петра Кузика щодо закону про демобілізацію, який четвертий рік поспіль не приймає Верховна Рада, пролунала під час розмови на YouTube-каналі медіа.
Військовий критично висловився щодо "смурфиків в галстуку", тобто про чиновників, які говорять про те, що демобілізація не можлива. На думку комбата, ця тема стосується лише військових. Зокрема, командири самі спілкуються на цю тему з побратимами, які порушують питання про завершення служби. Кузик пояснив, що їм, наприклад, можуть нагадати, що вони — досвідчені бійці, які єдині можуть тримати ділянку.
"На цю тему мають говорити військові з військовими своєю мовою. Отакі болючі теми не мають виходити від чиновників, особливо від тих чиновників, які працюють як рецептори. Ну, як там запекло, вони відреагують", — пояснив Кузик.
Командир батальйону "Свобода" перелічив основні проблеми, які він бачить щодо демобілізації.
- Проблема з демобілізацією дійсно стосується "втоми від служби", СЗЧ та відсутності чітких строків служби. Водночас, основна проблема — це важкі умови, в яких воює піхота. Кузик наголосив, що потрібно збільшувати "виживання піхоти".
- У війську зараз перебувають досвідчені бійці, які "на вагу золота". При цьому "відповідні служби не забезпечили набір, підготовку, а досвідчені підрозділи, які могли б замінювати втомлені, виснажені".
- Бійці готові прийняти чіткі терміни ротації — три-чотири місяці. У такому випадку військові точно знатимуть, що матимуть час на відновлення.
- Якщо буде відтік досвідчених кадрів, то з'явиться проблема з виживанням новачків, які прийдуть на зміну, та з втриманням лінії фронту.
"Іншого виходу немає: не можна зараз масово демобілізувати всіх бійців, хоча вони втомлені, хоча і це дуже несправедливо стосовно них. Бо просто може [сипанутись] лінія. Але треба було розробляти [раніше] підходи", — підсумував Кузик, згадавши про збільшення грошового забезпечення, насичення піхоти засобами РЕБ, артилерією, засобами розмінування тощо.
Закон про демобілізацію — деталі
Зазначимо, 2 квітня глава комітету ВР з нацбезпеки Федір Веніславський повідомив про підготовку альтернативи для закону про демобілізацію. У проєкті документа ідеться про ротацію з періодичністю у 90 днів. Зі слів нардепа, питання складне і вимагає "гнучкого підходу та оперативних рішень". Серед іншого, нардеп повідомив про закон про звільнення з військової служби. У законопроєкті, який надійшов у Верховну Раду, передбачена можливість звільнення через 12,18 або 36 місяців.
Нагадуємо, 7 квітня джерела "Української правди" у парламенті розповіли, чому закон про демобілізації гальмується. Тим часом у січні президент України Володимир Зеленський висловився щодо загроз для лінії фронту, якщо солдати звільнятимуться з армії.