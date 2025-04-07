Міністерство оборони України розробило законопроект, що передбачає демобілізацію військовослужбовців, проте Генеральний штаб Збройних сил України висловив своє незадоволення даним проектом.

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Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на відповіді Міноборони та джерела у Верховній Раді.

Причина полягає в тому, що реалізація цього документу може призвести до одночасного звільнення понад 100 тисяч військових, що серйозно вплине на боєздатність армії.

За інформацією видання, запланована демобілізація включає звільнення 108 тисяч військовослужбовців, серед яких близько 14 тисяч офіцерів. У відомстві зазначають, що таке значне скорочення військових сил знизить укомплектованість фронтових частин, що в умовах триваючого конфлікту з Росією є вирішальним фактором.

Згідно з заявами Головного управління комунікацій ЗСУ, законопроєкт не може бути внесений на розгляд Верховної Ради до того, як буде забезпечено належний рівень укомплектованості армії. Лише після цього можна буде почати процедуру демобілізації, зазначили у військовому відомстві.

Згідно з рішенням Верховної Ради від 11 квітня 2024 року, Міноборони було зобов'язано підготувати законопроєкт щодо демобілізації протягом восьми місяців. Однак, у зв'язку з поточною ситуацією, Міністерство оборони звернулося до парламентського комітету з питань національної безпеки з проханням перенести строки підготовки цього законопроєкту до 18 березня 2025 року.

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Закон про демобілізацію: Міноборони пропонує зміни, але Генштаб виступає проти, — ЗМІ

Нагадаємо, уже не вперше в Україні піднімається болюче питання демобілізації, і знову немає чіткої відповіді. Міністерство оборони пропонує новий підхід — відпочинок після 90 днів безперервних боїв.

Також Фокус писав, що на початок квітня понад 8 тисяч чоловіків і жінок, які раніше відбували покарання, стали бійцями Збройних сил України. Ще близько 900 заяв проходять розгляд.