Облегчат жизнь всем кроме уклонистов: какие изменения уже осенью ждут ТЦК

Военкоматам уже осенью могут открыть доступ к реестрам МВД, МИД и ГПСУ. Юристка Оксана Доготер объяснила, кому это изменение сможет облегчить жизнь и как оно повлияет на мобилизацию.

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Осенью Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК) обещают предоставить доступ к государственным реестрам. Эксперты убеждены, что данные Министерств внутренних и внешних дел, а также Государственной пограничной службы позволят улучшить процесс мобилизации и облегчат жизнь военнообязанным. Об этом со ссылкой на адвокатессу из объединения "Актум" Оксану Доготер сообщили в VESTI.

"Дело в том, что у нас бумажная форма воинского учета отходит на второй план. По моему мнению, это упрощает ситуацию для тех военнообязанных, которые будут освобождены от мобилизации. Потому что они смогут спокойно себе передвигаться по всей Украине. Их сведения будут внесены в соответствующие реестры", — объяснила юристка.

Правозащитница отметила, что сейчас в военкоматах обсуждают создание нескольких реестров — отдельно для каждой категории граждан.

По ее словам, таких реестров будет три:

для украинцев, которые подлежат мобилизации или могут быть исключены с воинского учета;

для граждан, которых исключают с воинского учета;

для военнообязанных, которые обновили данные о себе.

"По моему мнению, это упростило бы ситуацию в целом. В таком случае это логично и даже необходимо. Потому что мы уже должны отходить от бумажной формы советского ведения учета. И формат электронного реестра будет достаточно удобен", — отметила Доготер.

Эксперт подчеркнула, что для освобожденных от мобилизации украинцев изменения пойдут только на пользу. Она объяснила, что такие лица не будут должны постоянно носить с собой документы, ведь вся информация будет храниться в реестре.

"Впрочем, будут определенные сложности для тех, кто избегает этих обновлений данных и избегает предоставления сведений о себе в ТЦК", — добавила адвокатесса.

Доготер подчеркнула, что это лишь гипотетические планы на будущее. Реестры еще не закреплены и не определены на законодательном уровне.

Стоит отметить, о том, что военкоматы получат доступ к информации других ведомств, 22 августа заявил глава Минобороны Алексей Резников. Он сообщил, что это произойдет примерно в середине осени.

Напомним, военнослужащий ВСУ Евгений Карась призвал украинцев быть психологически готовыми к тому, что война может длиться долго и мобилизуют больше людей. Он подчеркнул, что обучение "на ходу" затягивает конфликт.

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что сообщения о необходимости мобилизовать еще 3 миллиона мужчин — это элементы российской ИПСО. По его словам, враг пытается напугать украинцев слухами о масштабной мобилизации.