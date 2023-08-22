"Масштабная цифровизация": ТЦК будут иметь доступ ко всем государственным реестрам, — Резников

По словам министра обороны, с осени у Территориальных центров комплектования возрастет уровень цифровизации. Для ТЦК откроются реестры МВД, ГПСУ, МИД.

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Министр обороны Украины Алексей Резников 22 августа в Киеве на VI Международном ветеранском форуме "Украина. Защитники. Будущее", который был организован Министерством по делам ветеранов Украины, заявил, что с середины осени у Территориальных центров комплектования возрастет уровень цифровизации, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Где-то на середину осени мы оцениваем, что выйдем на более серьезную цифровизацию Центров комплектации, бывших военкоматов. Сегодня мы на стадии подписания совместных приказов с другими ведомствами о взаимном обмене информацией", — заявил Резников.

По его информации, центры комплектования смогут автоматически обмениваться информацией от реестров Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Центральной избирательной комиссии, Министерства иностранных дел и Государственной пограничной службы.

"Все реестры, которые есть, автоматически будут заходить в базу, и в ТЦК каждый гражданин будет иметь меньше поводов ходить по коридорам, только когда непосредственно необходимо там появиться", — подчеркнул министр.

Что еще было на форуме?

Открыл форум Президент Украины Владимир Зеленский. В своем видеообращении он отметил, что в 2023 году государство основало новую украинскую политику — политику Героев. Владимир Зеленский акцентировал, что в основе этой политики должно быть все: от чествования подвига украинцев до новых образовательных возможностей для ветеранов, от качества работы ВВК и реабилитации до экономических возможностей, бизнес-, юридических возможностей, жилья для ветеранов. По его словам, политика Героев должна быть такой, чтобы помогала людям жить.

Напомним, 22 августа в ТЦК рассказали, могут ли останавливать транспорт для вручения повестки. Только Национальная полиция имеет право остановить транспортное средство в подобных случаях.

Кроме того, известно, что 22 августа правоохранители проводят одновременные обыски почти во всех ТЦК Украины. За деньги служащие помогали мужчинам оформлять инвалидность или признавать их временно непригодными к службе, чтобы избежать призыва на военную службу.