Правоохранители проводят одновременные обыски почти во всех ТЦК Украины: что произошло (фото)

За деньги служащие помогали мужчинам оформлять инвалидность или признавать их временно непригодными к службе, чтобы избежать призыва на военную службу.

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В Украине правоохранители обнаружили масштабные коррупционные схемы уклонения от призыва. Из-за этого обыски одновременно проводят почти во всех ТЦК страны, военно-врачебных комиссиях и медико-социальных экспертных комиссий. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что предварительные данные в рамках дела о коррупционных схемах уклонения от призыва свидетельствуют о причастности к ним должностных лиц военкоматов, ВВК и МСЭК.

"Сейчас проводятся более 200 одновременных обысков во всех регионах страны в помещениях ТЦК, МСЭК и ВВК. По данным следствия, за неправомерную выгоду служащие помогали гражданам оформлять инвалидность или признавать их временно непригодными к службе. Это позволяло отсрочить или избежать призыва на военную службу", — говорится в сообщении.

По каждому факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, что эксперт назвал самые распространенные схемы в ТЦК. В основном украинцы покупают "липовые" справки о состоянии здоровья, или платят другим лицам, чтобы выехать за границу.

Ранее сообщалось, что 11 августа, Фокус анализировал, хороша ли идея заменить всех областных военкоматов на бойцов с фронта. Некоторые эксперты уверены в необходимости ликвидации ТЦК и передачи их полномочий по рекрутингу военным частям.