Правоохоронці проводять одночасні обшуки майже в усіх ТЦК України: що сталося (фото)

За гроші службовці допомагали чоловікам оформлювати інвалідність або визнавати їх тимчасово непридатними до служби, щоб уникнути призову на військову службу.

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В Україні правоохоронці виявили масштабні корупційні схеми ухилення від призову. Через це обшуки одночасно проводять майже у всіх ТЦК країни, військово-лікарнських комісіях та медико-соціальних експертних комісій. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що попередні дані у межах справи про корупційні схеми ухилення від призову свідчать про причетність до них службових осіб військкоматів, ВЛК та МСЕК.

"Зараз проводяться понад 200 одночасних обшуків у всіх регіонах країни у приміщеннях ТЦК, МСЕК і ВЛК. За даними слідства, за неправомірну вигоду службовці допомагали громадянам оформлювати інвалідність або визнавати їх тимчасово непридатними до служби. Це дозволяло відтерміновувати чи уникнути призову на військову службу", — йдеться в повідомленні.

За кожним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Нагадаємо, що експерт назвав найпоширеніші схеми в ТЦК. Здебільшого українці купують "липові" довідки про стан здоров'я, або платять іншим особам, щоб виїхати за кордон.

Раніше повідомлялося, що 11 серпня, Фокус аналізував, чи хорошою є ідея замінити всіх обласних військкомів на бійців з фронту. Деякі експерти впевнені в необхідності ліквідації ТЦК і передачі їхніх повноважень з рекрутингу військовим частинам.