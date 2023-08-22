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Правоохоронці проводять одночасні обшуки майже в усіх ТЦК України: що сталося (фото)

ухиляння від призову, військкомат, тцк обшуки, генпрокуратура, корупційна схема

За гроші службовці допомагали чоловікам оформлювати інвалідність або визнавати їх тимчасово непридатними до служби, щоб уникнути призову на військову службу.

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В Україні правоохоронці виявили масштабні корупційні схеми ухилення від призову. Через це обшуки одночасно проводять майже у всіх ТЦК країни, військово-лікарнських комісіях та медико-соціальних експертних комісій. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що попередні дані у межах справи про корупційні схеми ухилення від призову свідчать про причетність до них службових осіб військкоматів, ВЛК та МСЕК.

"Зараз проводяться понад 200 одночасних обшуків у всіх регіонах країни у приміщеннях ТЦК, МСЕК і ВЛК. За даними слідства, за неправомірну вигоду службовці допомагали громадянам оформлювати інвалідність або визнавати їх тимчасово непридатними до служби. Це дозволяло відтерміновувати чи уникнути призову на військову службу", — йдеться в повідомленні.

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За кожним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Нагадаємо, що експерт назвав найпоширеніші схеми в ТЦК. Здебільшого українці купують "липові" довідки про стан здоров'я, або платять іншим особам, щоб виїхати за кордон.

Раніше повідомлялося, що 11 серпня, Фокус аналізував, чи хорошою є ідея замінити всіх обласних військкомів на бійців з фронту. Деякі експерти впевнені в необхідності ліквідації ТЦК і передачі їхніх повноважень з рекрутингу військовим частинам.