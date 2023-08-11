Військкоми — на вихід. Чи виконають фронтовики роботу голів ТЦК

ТЦК очікують великі зміни: усіх обласних воєнкомів збираються замінити бійцями з фронту. Корупціонери з військкоматів понесуть кримінальну відповідальність, а ті, чиї "руки нічого не брали", можуть вирушити воювати на передову. Як зміниться система ТЦК якщо її очолять військові, Фокус запитав у експертів.

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Корупційні скандали не припиняються, але деякі з них уже на шляху до логічної розв'язки.

За результатами перевірки ТЦК правоохоронці відкрили 112 кримінальних проваджень і виписали 33 підозри. Фігурантами справ стали голови обласних, міських і районних військкоматів та працівники військово-лікарських комісій.

Президент України Володимир Зеленський 11 серпня на засіданні Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) рекомендував звільнити всіх обласних воєнкомів. Довірити систему комплектування можна тим, хто пройшов фронт або тим, хто не може бути в окопах, оскільки втратив здоров'я і кінцівки, але зберіг гідність, вважає глава держави.

"Кожен воєнком, щодо якого є кримінальне провадження, нестиме відповідальність. Звільнені воєнкоми та інші посадові особи, які мають погони і щодо яких не виявлено даних про злочини або порушення, якщо вони хочуть зберегти погони і довести гідність — на фронт", — вказав Зеленський.

Кадрові перестановки має здійснити головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Нових керівників ТЦК перевірять у Службі безпеки України.

"Одних міняють на інших". Чи зможуть фронтовики виконувати функції воєнкомів?

Найкращий і кардинальний спосіб розв'язання проблеми з корупцією в ТЦК — ліквідувати їх і передати повноваження з рекрутингу військовим частинам. Військові самі знають, скільки і кого набрати в бойові підрозділи, вважає адвокат у сфері військового законодавства Олег Леонтьєв.

"[Звільнення обласних воєнкомів] не змінить головну причину. Одних міняють на інших, а обіцянка відправити воєнкомів на фронт може обернутися трагедіями в лавах ЗСУ. Після 30 років спортивний вік закінчується. Якщо взяти 50-річного чоловіка з погонами, полковника чи майора, і відправити в бій, нічого не вийде. Військове мистецтво має йти за нотами", — сказав юрист.

Леонтьєв вважає, що не всякий поранений військовий, який повернувся з гарячих точок, здатний керувати ТЦК. Кадровий голод можна вирішити за рахунок заступників і рядових співробітників військкоматів.

"Гідний ветеран може не навести порядки. Треба вміти керувати, працювати в командній системі. У військкоматах треба ставити завдання, контролювати їх виконання", — пояснив він.

Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь у розмові з Фокусом наголосив, що набирати на роботу в ТЦК будуть тих, хто реально зможе виконувати обов'язки за станом здоров'я.

"Якщо на фронті поранили військового, звісно його не поставлять наступного дня головою ТЦК. За 18 місяців війни в Україні вже достатньо бійців із пораненнями і тих, хто пройшов реабілітацію, які готові стати військкомамами. Будь-хто, хто закінчив військовий інститут, знає питання мобілізації. Це базовий процес. Будь-який військовий зможе працювати головою ТЦК, це не космічні кораблі запускати", — зазначив експерт.

Для майбутніх голів ТЦК можна провести спецкурси з роботи центрів. Електронні бази резервів освоять швидше ті, хто не проходив школу радянських воєнкомів, підсумував Самусь.

Фокус раніше писав про альтернативу тотальній мобілізації. Законопроєкт №9566, ініціатором якого став нардеп Георгій Мазурашу, пропонує забирати в армію тільки мотивованих українців.

Нагадаємо, що 5 серпня співробітники Держбюро розслідувань затримали начальника Київського районного ТЦК. Військком був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ. Разом вони розробили схеми виїзду військовозобов'язаних і вимагали за послуги 10 тисяч доларів.