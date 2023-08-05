Вивозив чоловіків з України за $10 тис: ДБР затримало київського військкома-хабарника (відео)

Начальник одного зі столичних ТЦК брав участь у масштабній корупційній схемі переправлення призовників за кордон. Тепер йому загрожує до 9 років в'язниці.

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Співробітники Держбюро розслідувань затримали начальника Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Військком виявився спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, якого викрили на масштабній корупційній схемі переправлення за кордон громадян призовного віку 3 серпня цього року.

Військкоми розробили схеми оформлення пакетів фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби. Свої послуги вони оцінили в 10 тисяч доларів.

ДБР повідомило затриманим про підозру в незаконному переправленні осіб через держкордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 9 років.

Начальник одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ також обіймає посаду начальника одного з відділів Київської міської військової адміністрації. Наразі до нього застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави майже у два мільйони гривень.

"Подано клопотання щодо обрання запобіжного заходу стосовно начальника київського районного ТЦК і СП. Триває досудове слідство", — підсумували правоохоронці.

Нагадаємо, що 4 серпня співробітники ДБР затримали колишнього голову Запорізького ТЦК і СП за підозрою в незаконному збагаченні. Чоловік влаштовував на роботу представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду кримінальних справ.

Фокус раніше писав, що зміни в керівництві обласних або районних ТЦК не змінять перебіг мобілізаційної кампанії. Військкомів перевіряє військова служба правопорядку при Міноборони.