Фронт або на завод: українцям пропонують альтернативу тотальній мобілізації

Нардепи хочуть, щоб в армію йшли вмотивовані патріоти, а ті, хто не хоче брати до рук зброю — працювали на оборонну промисловість. Хороша фінансова мотивація воїна обійдеться від 5 до 10 тисяч доларів, а йти на заводи за мінімальну зарплату погодяться одиниці, прогнозують експерти.

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Українські нардепи вважають, що військкомам варто працювати з мотивованими патріотами, а не гребти в армію всіх підряд. Українці, готові фізично і морально, мають воювати з російськими загарбниками, ідеться в законопроєкті №9566, ініціатором якого є нардеп Георгій Мазурашу.

Небажаючі воювати схильні до порушення наказу, деморалізують інших військових і можуть здатися в полон. Відправлення в армію в примусовому порядку негативно позначається на економіці і призводить до соціальної напруги, вважає автор ініціативи.

Ті, хто живе в тилу, мають максимально працювати на економіку, щоб підтримувати обороноздатність України. Цивільних хочуть призивати на роботу на підприємства оборонного та інших секторів економіки, або на суспільно корисні роботи на договірних умовах. Оплата праці має бути не меншою за мінімальну заробітну плату в Україні.

Обов'язкові роботи не поширюються на офіційно працевлаштованих щонайменше на 0,75 ставки або на підприємців, які своєчасно сплачують податки.

"Від 5 до 10 тисяч доларів бойових": якою має бути мотивація в ЗСУ?

Мотивувати людей іти воювати потрібно насамперед фінансово. Держава має пропонувати професіоналам хороші гроші за виконання бойових завдань, каже Фокусу полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Майбутньому військовому треба запропонувати хороший соцпакет, можна й землю в Криму після перемоги. Тоді почнуть приходити по мотивацію, а психологи і військові фахівці за напрямками проведуть профвідбір. Воювати за щось не є нормальною мотивацією", — пояснив він.

Сума в 100 тисяч гривень, яку платять деяким категоріям військових на передовій, за словами експерта, не є достатнім заохоченням, щоб іти в гарячі точки.

"Якщо платити від 5 до 10 тисяч доларів, як це роблять у ПВК, тоді професіонали підуть воювати. З'явиться черга охочих, їх відбиратиме профкомісія. Для виконання бойових завдань 400 тисяч осіб вистачить, близько 1% від населення України. Отримуємо на місяць витрат на 2-4 млрд доларів, ці цифри треба знаходити в бюджеті, решта все не працює", — вважає Світан.

Робота на оборонку за середню зарплату

Залучення до обов'язкових робіт стане цікавим для українців, які не бажають воювати. Щоб це спрацювало, зарплати мають бути щонайменше на рівні середніх по регіонах, вважає адвокат юридичної компанії RIYYAKO & PARTNERS Микола Максимов .

За його словами, адекватні співробітники ТЦК і зараз розподіляють людей на службу в ЗСУ згідно з їхніми вміннями та побажаннями.

"З військовозобов'язаним спілкуються, перевіряють їхні навички, тут нічого не змінилося. Обов'язок захисту батьківщини прописано в Конституції, і для введення в дію законопроєкту №9566 доведеться поміняти масу законодавства. Автор пропонує сильне нововведення — можливість відмови від служби в армії зі зброєю в руках через релігійні або особисті переконання. Найімовірніше, це не пройде", — сказав адвокат Фокусу.

Полковник ЗСУ Роман Світан вважає, що під час залучення українців у тилу до роботи на оборонний сектор не можна брати за основу ідеї насильства. Під час війни треба спростити оподаткування і ввести 1%-й податок на всі банківські транзакції. Таким чином за рік можна отримати в бюджет понад 2 трлн гривень, підсумував він.

Нагадаємо, що 6 липня президент України Володимир Зеленський закликав НАТО додати трохи мотивації ЗСУ в прагненні побороти агресію Росії. Одним із заохочень могло бути рішення про членство України в Альянсі, вважає Зеленський.

В Україні за ухилення від мобілізації передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Якщо військовозобов'язаний не прибув до військкомату для уточнення облікових даних і відмовився від отримання повістки без законних підстав, він заплатить штраф від 3400 до 5100 гривень.