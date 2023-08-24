Усиление мобилизации: боец ВСУ рассказал, к чему надо готовиться украинцам (видео)

Военнослужащий Евгений Карась отметил, что война может затянуться и граждане должны быть психологически к этому готовы. В то же время, по его мнению, ложные сообщения в соцсетях отпугивают от службы даже добровольцев.

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Война в Украине может продолжаться еще долго, и в случае худшего сценария еще много украинцев будут вынуждены взять оружие в руки. Об этом в комментарии "ТСН" рассказал военнослужащий Вооруженных сил Евгений Карась.

"Если будет идти медленная "рубка" (медленная в плане территориальных продвижений, но очень интенсивная в плане активности боев), и противник будет дальше держать линию обороны (где-то будет откатываться, где-то будет усиливаться, будет контратаковать), то, возможно, война затянется больше, чем мы планировали", — отметил он.

Военный объяснил, что украинцы должны быть готовы к развитию войны по худшему сценарию. В таком случае готовность быть мобилизованными поможет сократить ее сроки, ведь обучение "на ходу" только затягивает конфликт.

"Я думаю, что о темпах можно будет судить осенью, когда мы увидим, как завершится, скажем, одна из фаз этого движения на юг — как она пройдет, как на это отреагирует противник, какая будет атмосфера в Крыму без Крымского моста, без сухопутного сообщения", — подчеркнул Карась.

Защитник рассказал, что на самом деле многие граждане хотят служить, но напуганы страшной картинкой из соцсетей. По его словам, люди должны понимать, на что "подписываются", но в интернете публикуют искаженную информацию, в том числе и о потерях ВСУ. Военнослужащий убежден, что украинцев мотивируют подразделения, у которых есть устойчивая структура, нормальная организация работы и планирование.

"Везде есть риск, но ты просто понимаешь, что та военная машина, на которую ты подписался, которую ты понимаешь, как она работает, она так и работает. Это повысит уровень доверия, и тогда люди еще придут", — объяснил он.

Карась добавил, что поток добровольцев в Украине не завершился.

Комментарий бойца ВСУ Евгения Карася (об усилении мобилизации — с 29:07)

Напомним, 23 августа вопрос усиления мобилизации в Украине прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что военные просят призвать на службу больше людей, но сначала необходимо решить проблемы, связанные с работой ТЦК и ВВК.

Адвокат из объединения "Актум" Владимир Куля объяснил, по каким причинам военнообязанный может не прийти в военкомат по повестке. На это есть только три уважительные причины — стихия, болезнь и смерть родственника.