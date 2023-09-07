Технічно можливо. Чи зможуть ТЦК відправляти повістки через "Дію"

Новий міністр оборони України Рустем Умеров анонсував масштабну цифровізацію. У планах запровадити електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників, а також перевести в "цифру" всі процеси військово-лікарських комісій. Цифровізацію від Міноборони обговорювали й раніше. Але ось електронний військовий квиток, який, імовірно, має з'явитися в "Дії", став несподіванкою навіть для Мінцифри.

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"Уся інформація про війну має бути в digital: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і госпіталів, електронний журнал, звіт для військових. Завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Усе, що можна оцифрувати, потрібно оцифрувати", — сказав новий міністр оборони Рустам Умеров, виступаючи на пленарному засіданні Верховної Ради.

Перевести всі процеси, пов'язані з мобілізацією, на цифрові рейки обіцяв і попередній глава відомства Олексій Резніков. Він говорив, що вже в середині осені територіальні центри комплектування зможуть обмінюватися інформацією з реєстрів із Міністерством юстиції, МВС, ЦВК, МЗС і Державною прикордонною службою. Однак, за словами експертів, законодавчої бази під цю ініціативу немає.

У ТЦК і сьогодні є електронні системи, але цього разу йдеться про єдиний реєстр, який буде взаємодіяти з лікарнями, ВВК, різними державними відомствами.

"Поки що на законодавчому рівні єдиний реєстр призовників не затверджено, але на папері він є. Це прогресивна ідея. Реєстри мінімізують людський фактор, і, отже, мінімізують ризик корупції. Але ключовий запобіжник протидії корупції — це невідворотність покарання. Незалежно від того, існуватимуть реєстри чи ні", — говорить Фокусу юрист Сергій Савинський .

Гіпотетично масштабна цифровізація справді полегшить життя військовозобов'язаним: паперова тяганина відійде на задній план, а всім, хто має право на відстрочку, не доведеться постійно носити з собою відповідні документи, оскільки вся інформація буде в реєстрі. Крім того, цифровізація знизить ризики корупції. І хоча будь-яка подібна ідея має мінуси — реєстри можуть зламати, плюсів усе-таки більше: є можливість систематизувати інформацію, вона буде відкритою, а Міноборони зможе точно розуміти, які мобілізаційні резерви воно має у своєму розпорядженні у воєнний час. Однак реалізувати масштабний проєкт — процес складний.

"Ідея в тому, щоб через реєстр ТЦК могли отримати різну інформацію про військовослужбовця, яка є в державі. У ТЦК і сьогодні є електронні системи, але цього разу йдеться про єдиний реєстр, який буде взаємодіяти з лікарнями, ВЛК, різними державними відомствами. Це величезна робота, яка поки що тільки на словах", — говорить Фокусу адвокат юридичної компанії RIYYAKO & PARTNERS Микола Максимов.

Технічно в застосунку "Дія" можуть зробити електронний військовий квиток. Що ж стосується повісток, таку можливість навряд чи зможуть реалізувати.

Електронний квиток у "Дії"

Слова міністра оборони про електронні військові квитки стали несподіванкою навіть для Мінцифри. У ЗМІ з посиланням на джерела в міністерстві повідомили, що в профільному відомстві не поінформовані про цю ініціативу, але якщо Міноборони до них звернеться, глава Мінцифри Михайло Федоров зробить офіційну заяву.

За словами Максимова, технічно в застосунку "Дія" можуть зробити електронний військовий квиток. Що ж стосується повісток, таку можливість навряд чи зможуть реалізувати. Експерт зазначає, що повістки існують не тільки для того, щоб сповіщати військовозобов'язаних про необхідність з'явитися в ТЦК, а й для того, щоб притягнути людину до відповідальності, якщо вона поставила підпис, але не з'явилася у військкомат.

"Тут виникають складнощі. По-перше, "Дія" може бути встановлена не у всіх. По-друге, як підтвердити, що людина ознайомилася з повісткою і що саме вона побачила цей документ у додатку. За аналогією можуть навести приклад із системою електронного суду. Вона створена давно, але досі не впорядковано, як саме повідомляти учасників процесу і яке повідомлення вважається належним. А тут ідеться про те, щоб сповістити мільйони чоловіків через систему "Дія", а потім довести, що людина ознайомилася з інформацією, але свідомо не прийшла до ТЦК. Гіпотетично, можуть зробити ідентифікацію: наприклад, після того, як людина відкрила повідомлення і перегорнула його, система зафіксує її дії. Але навіть при цьому стверджувати на 100%, що людина в такому разі ознайомилася з отриманою інформацією, неможливо", — зазначає Максимов.

За словами експерта з кібербезпеки Костянтина Корсуна, створення єдиного реєстру призовників несе всі ті самі ризики, що й інші сучасні державні реєстри чи бази даних, адже вони захищені в Україні доволі слабко, тож час від часу відбуваються витоки інформації. Відповідно, різні дані українських громадян України продаються на хакерських форумах і через спеціалізовані Telegram-канали.

"Головною проблемою є так званий "людський фактор": створюють, змінюють, обслуговують реєстри багато осіб, і проконтролювати їх усіх — доволі складне завдання, як організаційно, так і технічно. Є люди, які вносять дані до реєстру, є люди, які вносять зміни до нього, є ті, хто має право отримувати інформацію з такого реєстру. Також є ті, хто оновлює та виправляє програмне забезпечення (софт) реєстру. На кожному з цих етапів виникають і реалізуються корупційні ризики", — пояснив Корсун Фокусу.

Докладніше про те, чим може нашкодити таке нововведення — цифрові військові квитки — читайте в тексті Фокуса "Корупція і крадіжка даних українців: експерти назвали ризики цифрових військових квитків".

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Також Фокус докладно писав про те, чи зможуть скасувати відстрочки студентам, які здобувають більше однієї освіти: вищої або професійно-технічної, після 30 років.