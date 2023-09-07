Мобилизация в Украине: в Минобороны хотят ввести электронный военный билет

По словам министра обороны Рустема Умерова, единый реестр призывников и цифровизация всех процессом помогут сделать невозможными любые коррупционные риски.

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Министерство обороны Украины собирается ввести электронный военный билет. Об этом заявил новый глава Минобороны Рустем Умеров во время пленарного заседания парламента.

По его словам, также необходимо запустить единый реестр призывников, а также цифровизировать военно-врачебные комиссии. Кроме того, будет проведен аудит всех направлений ведомства.

"ВВК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом", — сказал министр.

По его словам, единый реестр призывников и цифровизация всех процессом помогут сделать невозможными любые коррупционные риски.

"Все, что можно оцифровать, должны оцифровать", — отметил Умеров.

По его словам, вся информация о военнослужащем должна находиться в формате "диджитал".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назвал основные задачи министра. По его словам, всего есть три приоритетных задачи, с которыми должен справиться начальник оборонительного ведомства: цифровизация, защита и доверие.

Также СМИ писали, могут ли мужчины отказаться от призыва в ВСУ. Правоохранители должны доказать, что человек действительно получил повестку под подпись и проигнорировал ее. После этого определяют, сколько раз совершались такие действия. Если минимум трижды, то возможно заключение.