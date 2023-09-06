Мобилизация в Украине: могут ли мужчины отказаться от призыва в ВСУ

Правоохранители должны доказать, что человек действительно получил повестку под подпись и проигнорировал ее. После этого определяют, сколько раз совершались такие действия. Если минимум трижды, то возможно заключение.

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, объявленные в результате вторжения РФ. В связи с этим военнообязанные мужчины получают повестки для обновления учетных данных в военкоматах. Некоторые из них, боясь попасть на войну, покупают фальшивые справки о здоровье, снимаются с учета и незаконно выезжают за границу. Таких лиц ждет наказание. Другие же граждане, получив повестку, в ТЦК и СП вовсе не появляются. О том, в каких случаях их будут наказывать, написали "Факты".

Издание получило комментарий от адвоката Ростислава Кравца. Адвокат отметил, что нужно руководствоваться статьями Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" — именно там описаны все детали относительно повесток, мобилизации, установления на воинский учет и тому подобное.

Если человек получил повестку и не явился в военкомат, то его могут наказать или штрафом, или тюремным заключением, отметил Кравец.

Штраф назначается в случае, когда человек не отреагировал, получив повестку — не пришел в ТЦК и СП. Важно: наказывают в случае, если это первое нарушение и нет уважительной причины, например, из-за болезни.

Тюремное заключение на срок от 3 до лет возможно, если лицо не являлось в военкомат систематически. При этом правоохранители должны доказать факт уклонения от мобилизации. В частности, должны получить доказательства, что гражданин действительно получил повестку и проигнорировал ее.

"Это не тот случай, когда человеку бросили повестку по адресу, где он не живет 20 лет, и считают, что это уклонение", — пояснил адвокат.

Также правоохранители должны доказать "систематичность". Кравец не ссылался на статьи закона, которые нормируют эти вопросы. Зато заявил, что, по его мнению, систематичность — это "уклонение от повестки минимум три раза".

Адвокат резюмировал, когда за отказ от мобилизации наступает уголовная ответственность: "когда не просто бросили повестку и человек не явился, а вручили ему под личную подпись".

Мобилизация в Украине: детали

Согласно Закону, граждане мужского пола обязаны проходить военную службу и участвовать в мобилизации. Однако есть два исключения:

есть отсрочка от мобилизации;

есть освобождение от военной службы.

По словам адвоката, мужчина может отказаться от мобилизации, поскольку "у нас не рабская страна". Однако в этом случае нужно быть готовым отвечать за свои действия.

Если же гражданин получил отсрочку и освобождение от службы незаконно, то его за это также накажут. В частности, если статус был получен на основании поддельных документов о состоянии здоровья, то можно "загреметь" в тюрьму на срок до двух лет. О случаях, когда можно обойтись штрафом или арестом, говорится в предыдущем материале Фокуса.

Напоминаем, юристы также объяснили, как наказывают военнообязанное лицо за отказ от получения повестки. На степень ответственности влияет то, какой вид повестки должен был вручаться: или для обновления учетных данных, или для вызова в армию. Между тем бывают случаи, когда человек получает приговор суда и повестку одновременно: о деталях рассказал адвокат, который занимался таким делом.