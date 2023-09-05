Мобилизация в Украине: какое наказание ждет тех, кто отказался брать повестку

Гражданину, который отказался брать повестку, может грозить штраф, административная или уголовная ответственность. Кроме этого, повторно повестку могут вручить через судебные органы.

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В Украине предусмотрена ответственность за отказ брать повестку, которую вручают работники военного комиссариата или полиция, во время всеобщей мобилизации. Об этом сообщила адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко в комментарии "РБК-Украина".

"Ответственность за отказ брать повестку может быть разной в зависимости от конкретных обстоятельств и контекста отказа", — сказала Екатерина Анищенко.

Она отметила, что последствия отказа от повестки будут зависеть от конкретных обстоятельств и ее типа (боевая или повестка на мобилизацию). По словам Анищенко, возможны правовые последствия, если лицо отказывается брать повестку, что касается обязательств, которые они должны выполнить в соответствии с повесткой, например в случаях мобилизации. В частности, это может быть штраф, административная или уголовная ответственность. Также отказ брать повестку может привести к повторной попытке ее вручения через судебные органы. Кроме этого, это может повлиять на лицо в контексте выполнения обязательств, указанных в повестке.

Лицо может отказаться от подписи повестки, однако это не освобождает от ответственности перед законом или от обязанности выполнить действия, предусмотренные в повестке. В результате будет составлен Акт, который зафиксирует отказ. Из-за этого могут возникнуть дополнительные процедурные или правовые последствия.

"В соответствии с законодательством, важен сам факт передачи повестки лицу, а не его подпись. Это сделано для того, чтобы избежать возможных уклонений от выполнения обязанностей, которые могут быть определены в повестке", — пояснила юрист.

Напомним, 5 сентября капитан Вооруженных Сил Украины Валерий Прозапас заявил, что большинство военнообязанных "пройдут через ВСУ" во время войны. ВСУ нужно прежде всего граждане с боевым опытом, а уже потом люди с определенными специальностями — водители, связисты, операторы БПЛА, специалисты по снайпингу (инструкторы и стрелки), IT-специалисты.

Адвокат Роман Симутин рассказал, что граждане не должны подписывать никаких актов об отказе брать повестку, ведь по его словам, таких актов не существует. Кроме этого, стоит внимательно проверить правильность заполнения повестки, потому что от этого зависит ее законность.