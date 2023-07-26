Мобилизация в Украине: что делать, если получили "выписанную на колене" повестку

Адвокат Роман Симутин уверяет, что неправильно заполненная повестка является незаконной, а составление акта отказа не существует.

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В Украине продолжается мобилизация, а представители ТЦК и СП продолжают вручать повестки гражданам, которые подпадают под мобилизацию. Но не все повестки, которые выписывают представители ТЦК являются законными. Об этом РБК-Украина рассказал адвокат Роман Симутин.

По его словам, Постановлением Кабмина №1487 утвержден новый образец повестки, которая заполняется и подписывается начальником ТЦК. В ней указывается номер распоряжения, согласно которому вызывается гражданин, а также уполномочивается лицо на ее вручение.

"Если повестку заполняют на коленке, еще и старого образца, не указывается номер распоряжения, вручает ее не уполномоченное лицо, то вы все равно должны получать такую повестку, хотя и вручается не предусмотренным законом способом и за пределами полномочий ТЦК", — объясняет правозащитник.

Он отмечает, что если повестка неправильно заполнена — она незаконна.

По словам адвоката, никакого акта об отказе брать повестку гражданин не должен подписывать, потому что не существует такого акта, но обязательно он должен снимать на телефон весь процесс.

"И последнее решение суда, которым я отменил определение ТЦК о привлечении моего клиента по ст. 210-1 КУоАП, тому подтверждение. Суд несколько раз переспрашивал представителя ТЦК, каким документом предусмотрено составление акта отказа от получения повестки? Этот акт, кстати, был сфальсифицирован. Ответ был феерическим. Тот перечислил кучу законов, вспомнил постановление Кабмина №1487, но ссылок на статью, пункт или что-то другое мы так и не дождались. А знаете, почему вы нигде не найдете даже упоминания об этом акте? Его просто не существует — это бурная фантазия группы художественной самодеятельности", — сообщил эксперт.

Напомним, что Верховная Рада Украины продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации . Предыдущее продление военного положения и мобилизации состоялось в мае и будет действовать до 18 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что во время действия военного положения у украинцев, различных учреждений, предприятий и организаций могут изъять транспортную технику для нужд Вооруженных сил. Для получения такой техники ТЦК могут подавать запросы на предоставление соответствующих транспортных средств.