Мобилизация в Украине: у кого могут изъять автомобиль в пользу ВСУ

Передача транспортных средств на помощь армии возможна только при условии получения частичного наряда в военное состояние и лишь в пределах лимитов изъятия автомобилей.

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Во время военного положения для ведения боевых действий в Украине возможно использование транспортной техники граждан Украины, а также транспорта учреждений, предприятий и организаций. Определение, какие транспортные средства и техника могут быть задействованы для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил на особый период, осуществляется Министерством обороны. Чтобы получить такую технику, территориальные центры комплектования могут подавать запросы на предоставление соответствующих транспортных средств, передает РБК-Украина.

Передача транспорта для ВСУ: что нужно знать

Во время особого периода военно-транспортная обязанность осуществляется путем передачи транспортных средств и техники предприятиями, учреждениями и организациями, а также гражданами с целью удовлетворения потребностей военных формирований в соответствии с определенными задачами, как указано в пункте 7 Положения о военно-транспортной обязанности.

Военно-транспортная обязанность может распространяться на различные субъекты, включая:

центральные и местные органы исполнительной власти;

другие государственные органы, органы местного самоуправления;

предприятия, учреждения и организации;

железные дороги;

порты, пристани, аэропорты;

нефтебазы;

автозаправочные станции дорожного хозяйства;

другие предприятия, учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств;

граждан-владельцев транспортных средств.

"Такая передача возможна только при условии получения частичного наряда в военное состояние и только в пределах лимитов изъятия транспортных средств. Информация о таких лимитах является тайной", – говорит Антон Маринич.

Частичный наряд является официальным документом, выдаваемым главой местной государственной администрации. Его целью является определение задач и порядка передачи определенных транспортных средств и техники военным формированиям руководителями предприятий, учреждений и организаций во время мобилизации. В частичном наряде указываются конкретные условия, места и сроки передачи указанной техники.

Частичный наряд подписывается главой местной госадминистрации и руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также заверяется печатями указанных лиц. Это гарантирует официальность и легитимность документа. Подписи и печати служат в качестве подтверждения того, что документ является законным и выражает согласие обеих сторон по указанным в нем условиям и порядку передачи транспортных средств и техники.

Гражданам – владельцам транспортных средств частичный наряд предоставляется при введении правового режима военного положения.

"Любые другие документы (например, приказы руководителей ТЦК) не являются основанием для передачи транспортных средств", – обращает внимание юрист.

Напомним, 29 июня стало известно, что депутаты Верховной Рады расширили список призывников на службу в 2023 году. Изменения коснулись тех украинцев, на попечении которых находятся родственники с инвалидностью первой и второй групп.