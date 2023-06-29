Мобилизация в Украине: Верховная Рада расширила список призывников (фото)

Изменения коснулись тех украинцев, на чьем попечении находятся родственники с инвалидностью первой и второй групп.

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В Украине расширили список лиц, которые подлежат мобилизации. Нововведения прописаны в законопроекте № 9342, который во втором чтении утвердила Верховная Рада 28 июня.

Поправка, позволяющая мобилизовать дополнительные силы, необходимые ВСУ, была прописана в проекте закона, который вернул доплаты военным. Речь идет о законопроекте № 9342 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения".

До внесения изменений в абзаце 11 части 1 статьи 23 в редакции Закона № 2122-IX від 15.03.2022 говорилось следующее:

"Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения, требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход".

Рада ужесточила правила получения отсрочки от мобилизация

При рассмотрении документа во втором чтении Давид Арахамия и Марьяна Безуглая внесли свою поправку, которая была одобрена другими парламентариями:

"Не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, которые, согласно законам, обязаны их содержать".

Рада ужесточила правила получения отсрочки от мобилизация

Таким образом, парламентарии ужесточили правила предоставления отсрочки военнообязанным во время всеобщей мобилизации. Теперь наличие родственников с инвалидностью не освобождает от призыва при условии, что есть другие члены семьи, которые смогут ухаживать за таким человеком

Напомним, ранее украинцам объясняли, могут ли студентов иностранных ВУЗов мобилизовать в ВСУ. По словам юристов, студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования, не подлежат мобилизации. В статье 23 Закона Украины о мобилизации ничего не сказано о стране обучения или других ограничениях.

Несколькими днями ранее в ТЦК рассказали, кого первыми призовут в армию в июле. При мобилизации граждан особое внимание уделяется состоянию здоровья призывников. Приоритет отдается младшим категориям военнообязанных, чтобы обеспечить наличие достаточного числа физически годных к службе солдат.