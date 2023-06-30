Мобілізація в Україні: у кого можуть вилучити автомобіль на користь ЗСУ

Передача транспортних засобів на допомогу армії можлива тільки за умови отримання часткового наряду на воєнний стан і лише в межах лімітів вилучення автомобілів.

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Під час воєнного стану для ведення бойових дій в Україні можливе використання транспортної техніки громадян України, а також транспорту установ, підприємств і організацій. Визначення, які транспортні засоби та техніка можуть бути задіяні для задоволення потреб Збройних Сил на особливий період, здійснюється Міністерством оборони. Щоб отримати таку техніку, територіальні центри комплектування можуть подавати запити на надання відповідних транспортних засобів, передає РБК-Україна.

Передача транспорту для ЗСУ: що потрібно знати

Під час особливого періоду військово-транспортний обов'язок здійснюється шляхом передачі транспортних засобів і техніки підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами з метою задоволення потреб військових формувань відповідно до визначених завдань, як зазначено в пункті 7 Положення про військово-транспортний обов'язок.

Військово-транспортний обов'язок може поширюватися на різні суб'єкти, включно з:

центральні та місцеві органи виконавчої влади;

інші державні органи, органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи та організації;

залізниці;

порти, пристані, аеропорти;

нафтобази;

автозаправні станції дорожнього господарства;

інші підприємства, установи та організації, що забезпечують експлуатацію транспортних засобів;

громадян-власників транспортних засобів.

"Така передача можлива тільки за умови отримання часткового наряду на воєнний стан і тільки в межах лімітів вилучення транспортних засобів. Інформація про такі ліміти є таємницею", — каже Антон Маринич.

Частковий наряд є офіційним документом, що видається головою місцевої державної адміністрації. Його метою є визначення завдань і порядку передачі певних транспортних засобів і техніки військовим формуванням керівниками підприємств, установ і організацій під час мобілізації. У частковому наряді зазначаються конкретні умови, місця і строки передачі зазначеної техніки.

Частковий наряд підписується головою місцевої держадміністрації та керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також завіряється печатками зазначених осіб. Це гарантує офіційність і легітимність документа. Підписи та печатки слугують підтвердженням того, що документ є законним і виражає згоду обох сторін щодо зазначених у ньому умов і порядку передачі транспортних засобів і техніки.

Громадянам — власникам транспортних засобів частковий наряд надають у разі запровадження правового режиму воєнного стану.

"Будь-які інші документи (наприклад, накази керівників ТЦК) не є підставою для передачі транспортних засобів", — звертає увагу юрист.

Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що депутати Верховної Ради розширили список призовників на службу у 2023 році. Зміни торкнулися тих українців, під опікою яких перебувають родичі з інвалідністю першої та другої груп.