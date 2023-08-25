Проходить ВВК станет проще: в Украине вводят электронный документооборот с ТЦК

Военкоматы, воинские части и медучреждения смогут обмениваться информацией без непосредственного участия раненых защитников. В Минобороны рассказали, каких именно документов это касается.

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В Украине вводят электронный документооборот во время и после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Соответствующее решение приняло правительство. Об этом 25 августа сообщила в соцсетях заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

ВВК модернизируют с целью улучшения качества медобслуживания защитников и упрощения ее работы. Теперь воинские части, учреждения здравоохранения и Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) будут обмениваться документацией.

"До сегодняшнего времени все документы, связанные с прохождением ВВК, а также оформлением отпусков для продолжения лечения или увольнения военнослужащего передавались в бумажном виде, что существенно усложняло указанные процессы и создавало дополнительные нагрузки и неудобства для военнослужащего", — отметила заместительница главы Минобороны.

Теперь документооборот будет электронным, что упростит жизнь всем субъектам взаимодействия. Военные не будут обязаны самостоятельно доставлять справки, ведь информация будет предоставляться без "курьеров".

Изменение касается таких документов:

именных списков военнослужащих, находящихся на лечении;

справок ВВК и постановлений в виде свидетельства о болезни;

справок об обстоятельствах травм (ранений, контузий и увечий);

выписок из медкарт амбулаторных и стационарных больных;

рапортов военных о предоставлении им отпуска для лечения или увольнения со службы по состоянию здоровья;

выписок из приказов воинских частей.

"Этот шаг является частью системной работы Правительства Украины по улучшению совершенствования работы военно-врачебных комиссий", — подчеркнула Маляр.

Напомним, ранее в Украине упростили порядок реализации постановлений ВВК для раненых военнослужащих ВСУ. До введения соответствующего изменения защитники должны были возвращаться в воинскую часть, чтобы оформить отпуск или уволиться по состоянию здоровья. Теперь в таких случаях необходимо посетить только в военкомат.

Также уже осенью ТЦК могут получить доступ к государственным реестрам. Юристка Оксана Доготер убеждена, что это облегчит жизнь всем кроме уклонистов. Также в военкоматах обсуждают разделение собственного реестра на три отдельных.