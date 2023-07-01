Раненым военным будет проще получить отпуск и уволиться из ВСУ: что придумали в Минобороны

Получившие ранения в боях с армией РФ смогут оформить отпуск по состоянию здоровья или уволиться из службы без обращения в воинскую часть. Военным поможет электронный документооборот.

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Раненым военным ВСУ существенно упростили порядок реализации постановлений военно-врачебных комиссий (ВВК). Об этом сообщило в Telegram Министерство обороны Украины.

Чтобы оформить военному отпуск по состоянию здоровья или уволиться из рядов ВСУ, ему не надо возвращаться в воинскую часть, рассказали чиновники.

Во время военного положения признанных ВВК непригодными к службе или получившие отпуск для лечения после болезни или ранения, направляют в военкоматы. А из воинской части с помощью электронного документооборота можно получить необходимые документы для получения отпуска или увольнения с военной службы, объяснили в Минобороны.

Отметим, что военнослужащие ВСУ могут рассчитывать на компенсацию за ранения во время боев в размере до 100 тысяч гривен. Адвокаты говорят, что на практике раненые военные получают лишь от 500 до 1000 гривен.

В Украине в 2023 году власти установили размер единоразовой денежной помощи в случае получения военным инвалидности в зоне боевых действий. При 1-й группе инвалидности можно получить более 1 млн гривен.

Напомним, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов недавно рассказывал о боевых ранениях. Глава разведки заявил, что три раза был ранен на Донбассе.

Роспропаганда в июне распространяла сведения о якобы ранении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Военнослужащий Анатолий Штефан доказывал, что Залужный — жив и здоров.