Почали працювати більше: в Україні рівень офіційного безробіття знизився до історичного мінімуму

У Нацбанку підрахували, що за 2022 рік кількість зареєстрованих безробітних скоротилася з 295 тис. до 186,5 тис. осіб, а допомогу безробітним зараз отримують менш як 100 тис. українців.

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Рівень офіційного безробіття в Україні знизився до історичного мінімуму. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Можливо, це пов'язано з тим, що багато українців, виїхавши за кордон після повномасштабного вторгнення російської армії 24 лютого 2022 року, досі не повернулися назад. Як свідчать дані НБУ, за 2022 рік кількість зареєстрованих безробітних скоротилася з 295 тис. до 186,5 тис. осіб, зокрема 127,7 тис. — жінки. Наразі допомогу з безробіття виплачую менш ніж 100 тис. українцям.

Так, рівень офіційного безробіття в Україні знизився до історичного мінімуму, оскільки кількість українців, які отримують грошову допомогу за рік, скоротилася з 260,5 тис. до 89,8 тис. безробітних.

Також знизилася потреба роботодавців у працівниках для заміщення вакантних місць із 41 тис. до 21,2 тис. осіб. Але збільшилося навантаження на одне робоче місце з 7 до 9 осіб. Розвиток українського бізнесу триває навіть в умовах війни, тож проблем із пошуком вакансій майже не виникає.

Зазначимо, 1 грудня 2022 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що після 24 лютого Україну залишило понад 14,5 млн громадян, мінімум 11,7 млн опинилися в Євросоюзі. За даними агентства ООН у справах біженців УВКБ ООН, загальна кількість українських біженців, які шукали притулку за кордоном, станом на кінець листопада минулого року становила близько 7,9 млн осіб.

Нагадаємо, 17 січня 2023 року міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що рівень безробіття в Україні станом на сьогодні становить близько 30%. За даними чиновниці, у пошуках роботи всередині країни перебувають 2 млн громадян і ще 2,7 мільйона людей, які виїхали за кордон через війну, але готові повернутися працювати.

Ще Фокус розповідав, що з 1 січня 2023 року українці зі статусом безробітного отримуватимуть менший розмір максимальної допомоги з безробіття: 6 700 грн замість 9 750 грн, як було у 2022 році.