Стали работать больше: в Украине уровень официальной безработицы снизился до исторического минимума

В Нацбанке подсчитали, что за 2022 год количество зарегистрированных безработных сократилось с 295 тыс. до 186,5 тыс. человек, а пособие по безработице сейчас получают менее 100 тыс. украинцев.

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Уровень официальной безработицы в Украине снизился до исторического минимума. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Возможно, это связано с тем, что многие украинцы, выехав за границу после полномасштабного вторжения армии России 24 февраля 2022 года, до сих пор не вернулись назад. Как свидетельствуют данные НБУ, за 2022 год количество зарегистрированных безработных сократилось с 295 тыс. до 186,5 тыс. человек, в том числе 127,7 тыс. – женщины. Сейчас пособие по безработице выплачиваю менее чем 100 тыс. украинцам.

Таким образом, уровень официальной безработицы в Украине снизился до исторического минимума, так как количество украинцев, получающих денежную помощь за год сократилось с 260,5 тыс. до 89,8 тыс. безработных.

Также снизилась потребность работодателей в работниках для замещения вакантных мест с 41 тыс. до 21,2 тыс. человек. Но увеличилась нагрузка на одно рабочее место с 7 до 9 человек. Развитие украинского бизнеса продолжается даже в условиях войны, так что проблем с поиском вакансий почти не возникает.

Отметим, 1 декабря 2022 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что после 24 февраля Украину покинуло больше 14,5 млн граждан, минимум 11,7 млн оказались Евросоюза. В то же время, по данным агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН, общее количество украинских беженцев, искавших убежища за границей, по состоянию на конец ноября прошлого года составляло около 7,9 млн. человек.

Напомним, 17 января 2023 года министр экономики Юлия Свириденко заявила, что уровень безработицы в Украине по состоянию на сейчас составляет около 30%. По данным чиновницы, в поисках работы внутри страны находятся 2 млн граждан и еще 2,7 миллиона человек, выехавших за границу из-за войны, но готовых вернуться работать.

Еще Фокус рассказывал, что с 1 января 2023 года украинцы со статусом безработного будут получать меньший размер максимальной помощи по безработице: 6 700 грн вместо 9 750 грн, как было в 2022 году.