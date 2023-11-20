Занятость во время войны: сколько сейчас в Украине безработных

В течение последнего года количество зарегистрированных безработных, которые получают пособие, снизилось со 194 тысяч до 38 тысяч человек.

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Количество зарегистрированных безработных в октябре снизилось до 97,3 тысячи человек, среди которых чуть более 72 тысяч — женщины. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Согласно информации регулятора, год назад в Украине было 239 тысяч безработных. За год количество зарегистрированных безработных, которые получают пособие по безработице, снизилось со 194,7 тысячи до 38,6 тысячи человек.

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Потребность работодателей в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) в октябре составляет 55,4 тысячи (рост за месяц на 2,1 тысячи).

Как меняется рынок труда

Ранее начальник отдела анализа реального и фискального секторов Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Наталья Колесниченко, рассказывала, что в Украине растет количество занятых граждан. Так происходит благодаря возрастающей экономической активности и увеличению спроса на рабочую силу. Но сокращение безработицы происходит медленно: в 2023 году, по данным Нацбанка, ее уровень составит 19,1%.

"Показатели все еще превышают уровень, который был до полномасштабной войны, и еще долго будут оставаться высокими", — отметила она.

Представительница НБУ также добавила, что рынок труда восстанавливается от кризиса, который спровоцировала война, однако эти процессы происходят медленно. Регулятор прогнозирует, что диспропорции, характерные для рынка труда и раньше, углубляются из-за последствий войны.

Тем временем глава комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев 20 ноября сообщил, что зарплата украинцев в первой половине 2023 года была на уровне 16,3 тысячи гривен.

"Средняя зарплата в Украине в первом квартале 2023 года составила 15 436 гривен, во втором – 17 176 гривен. Таким образом, средняя зарплата в первом полугодии 2023 года достигла 16 306 гривен", – рассказал он.

Отметим, что в начале сентября 2023 года Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), провела опрос и выяснила, что в 2024 году многие работодатели (87%) хотят повысить зарплату своим сотрудникам.