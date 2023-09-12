Зарплати українців знову змінилися: скільки платять під час війни

Через півтора року ринок праці в Україні, як зазначають аналітики, максимально наблизився до позначок довоєнного часу за кількістю вакансій.

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На тлі відновлення економіки в Україні вже активізують свою діяльність роботодавці, які потребують нових співробітників. Тому вакансій на ринку праці дедалі більше. Наприклад, у серпні роботодавці опублікували 102 748 пропозицій роботи, що на 10% більше порівняно з липнем. Про це свідчать дані кадрового порталу Work.ua.

Зазначається, що до повномасштабної війни на сайті було понад 100 тисяч вакансій, а після 24 лютого їхня кількість знизилася до 6 тисяч. Через півтора року ринок праці України максимально наблизився до позначок довоєнного часу.

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Хто заробляє, а хто — виживає: у кого в Україні найвищі та найменші зарплати

При цьому відновлення відбувається нерівномірно. Наприклад, у категорії "маркетинг, реклама, PR" йдеться про відновлення до довоєнного рівня на 87%, тоді як ринок ІТ відновився лише на 57%.

Найбільший приріст вакансій відбувається:

у "сфері обслуговування" — +11% (19 449 вакансій);

"логістика, склад, ЗЕД" — +9%, (10 179 вакансій);

"готельно-ресторанний бізнес, туризм" — +14% (10 861 вакансій).

Через півтора року ринок праці України максимально наблизився до позначок довоєнного часу Фото: work.ua

Як змінюються зарплати

У серпні середня зарплата в Україні знову зросла на 500 гривень. Тобто тепер українці в середньому заробляють 17 500 гривень. При цьому найвищі виплати фіксуються в трьох областях:

у Київській області — платять 19 275 гривень;

у Львівській — платять 17 500 гривень;

в Одеській — 17 500 гривень.

Зросла пропонована місячна зарплата в категоріях "топ-менеджмент" (до 35 тисяч гривень), "нерухомість" (до 34 тисяч гривень), "транспорт, автобізнес" (до 23 тисяч гривень), "ЗМІ, видавництво, поліграфія" та "юриспруденція" (до 17 тисяч гривень).

Що стосується посад, то тут ситуація із зарплатами така:

медіабаєр у середньому отримує 55 тисяч гривень;

ендодонтист — 41 250 гривень;

рихтувальник — до 35 тисяч гривень;

координатор зі збуту — до 34 тисяч гривень.

Скільки платять українцям у серпні Фото: work.ua

Не змінюються зарплатні виплати у водіїв-міжнародників (42 500 гривень), ріелторів (35 тисяч гривень), автоелектриків, автомеханіків, бурильників, головних інженерів, дизелістів (30 тисяч гривень).

За даними порталу, найменші зарплати пропонують:

консьєржам;

санітарам;

прибиральникам;

інтерв'юерам;

посудомийникам;

асистентам ветеринарів,

працівникам лінії роздачі.

Їм зараз готові платити від 6 750 гривень до 11 тисяч гривень.

Нагадаємо, Фокус уже розповідав, що відбувається із зарплатами під час повномасштабної війни в експортоорієнтованому українському IT-секторі. Тим часом більшість українських роботодавців готові підвищувати зарплати своїм співробітникам у 2024 році.