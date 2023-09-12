Зарплаты украинцев снова изменились: сколько платят во время войны

Спустя полтора года рынок труда в Украине, как отмечают аналитики, максимально приблизился к отметкам довоенного времени по количеству вакансий.

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На фоне восстановления экономики в Украине уже активизируют свою деятельность работодатели, которые нуждаются в новых сотрудниках. Поэтому вакансий на рынке труда все больше. Например, в августе работодатели опубликовали 102 748 предложений работы что на 10% больше по сравнению с июлем. Об этом свидетельствуют данные кадрового портала Work.ua.

Отмечается, что до полномасштабной войны на сайте было более 100 тысяч вакансий, а после 24 февраля их количество снизилось до 6 тысяч. Спустя полтора года рынок труда Украины максимально приблизился к отметкам довоенного времени.

Важно

Кто зарабатывает, а кто — выживает: у кого в Украине самые высокие и маленькие зарплаты

При этом восстановление происходит неравномерно. Например, в категории "маркетинг, реклама, PR" речь идет о восстановлении до довоенного уровня на 87%, тогда как рынок IТ восстановился всего на 57%.

Наибольший прирост вакансий происходит:

в "сфере обслуживания" — +11% (19 449 вакансий);

"логистика, склад, ВЭД" — +9%, (10 179 вакансий);

"гостинично-ресторанный бизнес, туризм" — +14% (10 861 вакансий).

Спустя полтора года рынок труда Украины максимально приблизился к отметкам довоенного времени Фото: work.ua

Как меняются зарплаты

В августе средняя зарплата в Украине снова выросла на 500 гривен. То есть теперь украинцы в среднем зарабатывают 17 500 гривен. При этом самые высокие выплаты фиксируются в трех областях:

в Киевской области — платят 19 275 гривен;

во Львовской — платят 17 500 гривен;

в Одесской — 17 500 гривен.

Выросла предлагаемая месячная зарплата в категориях "топ-менеджмент" (до 35 тысяч гривен), "недвижимость" (до 34 тысяч гривен), "транспорт, автобизнес" (до 23 тысяч гривен), "СМИ, издательство, полиграфия" и "юриспруденция" (до 17 тысяч гривен).

Что касается должностей, то здесь ситуация с зарплатами такая:

медиабаер в среднем получает 55 тысяч гривен;

эндодонтист — 41 250 гривен;

рихтовщик — до 35 тысяч гривен;

координатор по сбыту — до 34 тысяч гривен.

Сколько платят украинцам в августе Фото: work.ua

Не меняются зарплатные выплаты у водителей-международников (42 500 гривен), риелторов (35 тысяч гривен), автоэлектриков, автомехаников, бурильщиков, главных инженеров, дизелисты (30 тысяч гривен).

По данным портала, самые маленькие зарплаты предлагают:

консьержам;

санитарам;

уборщикам;

интервьюерам;

посудомойщикам;

ассистентам ветеринаров,

работникам линии раздачи.

Им сейчас готовы платить от 6 750 гривен до 11 тысяч гривен.

Напомним, Фокус уже рассказывал, что происходит с зарплатами во время полномасштабной войны в экспортоориентированном украинском IT-секторе. Тем временем большинство украинских работодателей готовы повышать зарплаты своим сотрудникам в 2024 году.