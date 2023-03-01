В Україні різко впав попит на IT-фахівців: скільки тепер платять розробникам

За перший рік повномасштабного вторгнення зростання українського IT-сектору уповільнилося. Як це вплинуло на кількість вакансій і рівень зарплат розробників ПО.

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Українська ІТ-індустрія динамічно зростає кожен рік й через це традиційно відчуває кадровий голод. Проте, в 2022 році ситуація змінилася, й попри міграцію з України й мобілізацію багатьох IT-спеціалістів, знайти роботу в IT стало складніше, про що Фокус повідомляє у своєму огляді "Війна та код. Які зарплати зараз у айтішників і чому в Україні їх більше не шукають".

"На ринку ІТ-талантів зараз спостерігаємо певну стагнацію. Немає великої кількості вакансій, тому немає і дефіциту спеціалістів. Й ті IT-спеціалісти, в яких проєкти закінчились, не можуть так просто знайти нову роботу", — розповів Фокусу Ярослав Любінець, співзасновник, голова ради директорів компанії SoftServe.

Степан Мітіш, віце-президент, голова компанії EPAM Україна, підтверджує, що дефіцит фахівців сьогодні не спостерігається, оскільки обсяги замовлень знизилися. Відповідно, потребу в кадрах компанія закриває за рахунок власного резерву спеціалістів, які тимчасово не залучені до проєктної роботи.

"Мови про кадровий "голод" в українському ІТ нема, — продовжує Степан Веселовський, СЕО Львівського ІТ Кластера. — Зараз спостерігаємо ситуацію, що кількість вакансій неспівмірна з кількістю кандидатів. Темпи найму уповільнилися. В січні 2023 року на 14000 вакансій претендувало 69000 айтівців. Тенденцію підтверджують і провідні IT-компанії. Вони оптимізовують роботу над проєктами, працюють із персоналом, аби уникнути скорочень, та адаптовуються під нові виклики".

[ + – ] IT-спеціалісти, в яких закінчились проєкти, не можуть швидко знайти нову роботу Фото: pexels.com

Ольга Шаповал, виконавчий директор Харківського ІТ Кластера зазначає, що пропозиція на ринку талантів не є однорідною й зараз серед пошукачів найбільше саме фахівців-початківців або зовсім без досвіду розробки чи реальних проєктів.

Дійсно, пошукачі скаржаться, що тепер першу роботу в IT знайти дуже важко через малу кількість відповідних вакансій, наплив кандидатів без комерційного досвіду й так званих світчерів (тих, хто перейшов в IT з іншої професії) й звільнення персоналу з певним стажем з IT-компаній.

У опитаних експертів є сподівання, що ситуація може покращитись після перемоги. Так, Степан Мітіш прогнозує, що тоді Україна отримає додатковий стимул у вигляді інвестицій у відбудову, а ситуація в глобальній економіці, яка зараз уповільнюється, покращиться. Й це все, на думку співрозмовника Фокусу, дозволить IT-індустрії повернутися до сталого зростання. А це, в свою чергу, може знов призвести до дефіциту досвідчених IT-фахівців.

Проте, деякі експерти вказують на перспективи зростання попиту на IT-фахівців вже в ближчій перспективі. "Кількість вакансій збільшується приблизно на 20-25% із місяця в місяць з початку 2023 року, — розповів Фокусу Максим Розгон, керуючий партнер консалтингової компанії Osoba. — У нас в роботі в основному вакансії вищого менеджменту та керівників середньої ланки, після найму яких, роботодавець планує розширення команд і вже має погоджені на це бюджети. Отже кількість [вакансій] буде рости". Співрозмовник видання додає, що рівень зарплат в цілому поки що не досяг доларового еквіваленту 2021 року, а кандидати надають більшу перевагу продуктовим компаніям ніж аутсорсинговими.

Зарплати програмістів: Яку роботу пропонують IT-фахівцям в Україні

Senior hands-on team lead: 290000 — 360000 грн ($7360 — 9137*);

Solution architect: 150000 — 250000 грн ($3807 — 6345);

Frontend-розробник (Vue.js, Typescript, SPA): 185000 — 200000 грн ($4695 — 5076);

C++ Graphics Developer: 151200 – 169200 грн ($3837 — 4294);

Розробник (Python, Full Stack): 120000 грн ($3045);

Програміст 1C (Senior): 80000 — 100000 грн ($2030 — 2538);

PHP developer: 64000 грн ($1624);

Інженер-розробник (Junior): 40000 грн ($1015);

Junior Laravel PHP developer: 20000 — 35000 грн ($507 — 888);

Програміст 1С: 25000 грн ($634);

PHP Laravel Back-End Developer (Strong Junior/Middle): 14000 — 30000 грн ($355 — 761)

PHP developer: 18000 — 25000 грн ($456 — 634);

* За середнім банківським курсом станом на 28 лютого

Джерело: База вакансій work.ua

Із наведеними зарплатами нижнього діапазону цілком можуть позмагатися пропозиції представникам інших спеціальностей. Зокрема, в січні 2023 року на work.ua наводили у приклад наступні вакансії з високими зарплатами:

медіабайєр: 52500 грн ($1332*)

водій-міжнародник: 42500 грн ($1078);

директору з маркетингу: 40000 грн ($1015);

керівник відділу продажу: 37500 грн ($951);

фінансовий директор: 37500 грн ($951);

рихтувальник: 34500 грн ($875).

* За середнім банківським курсом станом на 28 лютого

[ + – ] Водій-міжнародник може зараблоти більше, ніж програміст початківець Фото: Pexels

Приклади вакансій, які підібрав Фокус, наочно демонструють наскільки може відрізнятися рівень оплати в IT в залежності від досвіду, спеціалізації та посади. Онлайн-портал української IT-спільноти dou.ua на основі анкет фахівців повідомляє про наступний середній рівень зарплат розробників станом на грудень 2022 року, в залежності від рівня:

Intern / trainee (інтерн / стажер без комерційного досвіду): $450 (17370 грн*);

Junior (початківець після стажування): $1000 (38600 грн);

Middle (від двох років комерційного досвіду): $2600 (100360 грн);

Senior (більше п’яти років успішного комерційного досвіду): $5000 (193000 грн).

* За середнім банківським курсом станом на 28 лютого

Виходячи із статистики dou.ua, вплив зниження попиту на IT-фахівців на рівень зарплат поки непомітний. Проте, після стрімкого зростання в 2020-2021 роках середня зарплата в IT немов вийшла на плато — за даними dou.ua, в грудні 2022 року, як і пів року тому, вона становила $3400.

В своєму огляді "Війна та код. Які зарплати зараз у айтішників і чому в Україні їх більше не шукають" Фокус також розповідає про вплив на IT-сектор мобілізації й проблеми з бронюванням персоналу. Раніше Фокус писав про новий порядок бронювання співробітників від мобілізації, який почав діяти в Україні.