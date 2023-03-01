В Украине резко упал спрос на IT-специалистов: сколько теперь платят разработчикам

За первый год полномасштабного вторжения рост украинского IT-сектора замедлился. Как это повлияло на количество вакансий и уровень заработной платы разработчиков ПО?

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Украинская IT-индустрия динамично растет каждый год и поэтому традиционно испытывает кадровый голод. Однако, в 2022 году ситуация изменилась, несмотря на миграцию из Украины и мобилизацию многих IT-специалистов, найти работу в IT стало сложнее, о чем Фокус сообщает в своем обзоре "Война и код. Какие зарплаты сейчас у айтишников и почему в Украине их больше не ищут".

"На рынке IT-талантов сейчас наблюдаем определенную стагнацию. Нет большого количества вакансий, поэтому нет и дефицита специалистов. И те IT-специалисты, у которых проекты закончились, не могут так просто найти новую работу ", — рассказал Фокусу Ярослав Любинец, соучредитель, глава совета директоров компании SoftServe.

Степан Митиш, вице-президент, глава компании EPAM Украина, подтверждает, что дефицит специалистов сегодня не наблюдается, поскольку объемы заказов снизились. Соответственно, потребность в кадрах компания закрывает за счет собственного резерва специалистов, временно не привлеченных к проектной работе.

"Речи о кадровом "голоде" в украинском IT нет, — продолжает Степан Веселовский, СЕО Львовского IT Кластера. — Сейчас наблюдаем ситуацию, что количество вакансий несоразмерно с количеством кандидатов. Темпы найма замедлились. В январе 2023 года на 14000 вакансий претендовало 69000 IT-шників. Тенденцию подтверждают и ведущие IT-компании. Они оптимизируют работу над проектами, работают с персоналом во избежание сокращений и адаптируются под новые вызовы".

[ + – ] IT-специалисты, у которых закончились проекты, не могут быстро найти новую работу Фото: pexels.com

Ольга Шаповал, исполнительный директор Харьковского IT Кластера отмечает, что предложение на рынке талантов не однородно и сейчас среди соискателей больше всего именно начинающих специалистов или совсем без опыта разработки и реальных проектов.

Действительно, соискатели жалуются, что теперь первую работу в IT найти очень трудно из-за малого количества соответствующих вакансий, наплыва кандидатов без коммерческого опыта и так называемых свитчеров (тех, кто перешел в IT из другой профессии) и увольнения персонала с определенным стажем из IT-компаний.

У опрошенных экспертов есть надежда, что ситуация может улучшиться после победы. Так, Степан Митиш прогнозирует, что тогда Украина получит дополнительный стимул в виде инвестиций в восстановление, а ситуация в замедляющейся глобальной экономике улучшится. И это все, по мнению собеседника Фокуса, позволит IT-индустрии вернуться к устойчивому росту. А это, в свою очередь, может снова привести к дефициту опытных IT-специалистов.

Однако некоторые эксперты указывают на перспективы роста спроса на IT-специалистов уже в ближайшей перспективе. "Количество вакансий увеличивается примерно на 20-25% из месяца в месяц с начала 2023 года, – рассказал Фокусу Максим Розгон, управляющий партнер консалтинговой компании Osoba. – У нас в работе в основном вакансии высшего менеджмента и руководителей среднего звена, после найма которых, работодатель планирует расширение команд и уже согласованы на это бюджеты. Следовательно количество [вакансий] будет расти". Собеседник издания добавляет, что уровень зарплат в целом пока не достиг долларового эквивалента 2021 года, а кандидаты предпочитают продуктовые компании аутсорсинговым.

Зарплаты программистов: Какую работу предлагают IT-специалистам в Украине

Senior hands-on team lead: 290000 — 360000 грн ($7360 — 9137 *);

Solution architect: 150000 — 250000 грн ($3807 — 6345);

Frontend-разработчик (Vue.js, Typescript, SPA): 185000 — 200000 грн ($4695 — 5076);

C++ Graphics Developer: 151200 – 169200 грн ($3837 – 4294);

Разработчик (Python, Full Stack): 120000 грн ($3045);

Программист 1C (Senior): 80000 — 100000 грн ($2030 — 2538);

PHP developer: 64000 грн ($1624);

Инженер-разработчик (Junior): 40000 грн ($1015);

Junior Laravel PHP developer: 20000 — 35000 грн ($507 — 888);

Программист 1С: 25000 грн ($634);

PHP Laravel Back-End Developer (Strong Junior/Middle): 14000 — 30000 грн ($355 — 761)

PHP developer: 18000 — 25000 грн ($456 — 634);

* По среднему банковскому курсу по состоянию на 28 февраля

Источник: База вакансий work.ua

С приведенными зарплатами нижнего диапазона вполне могут посоревноваться предложения представителям других специальностей. В частности, в январе 2023 года на work.ua приводили в пример следующие вакансии с высокими зарплатами:

медиабайер: 52500 грн ($1332*)

водитель-международник: 42500 грн ($1078);

директору по маркетингу: 40000 грн ($1015);

руководитель отдела продаж: 37500 грн ($951);

финансовый директор: 37500 грн ($951);

рихтовщик: 34500 грн ($875).

* По среднему банковскому курсу по состоянию на 28 февраля

[ + – ] Водитель-международник может заработать больше, чем начинающий программист Фото: Pexels

Примеры вакансий, которые подобрал Фокус, наглядно демонстрируют, насколько может отличаться уровень оплаты в IT в зависимости от опыта, специализации и должности. Онлайн-портал украинского IT-сообщества dou.ua на основе анкет специалистов сообщает о следующем среднем уровне зарплат разработчиков по состоянию на декабрь 2022 года, в зависимости от уровня:

Intern/trainee (интерн/стажер без коммерческого опыта): $450 (17370 грн*);

Junior (начинающий после стажировки): $1000 (38600 грн);

Middle (от двух лет коммерческого опыта): $2600 (100360 грн);

Senior (более пяти лет успешного коммерческого опыта): $5000 (193000 грн).

* По среднему банковскому курсу по состоянию на 28 февраля

Исходя из статистики dou.ua, влияние снижения спроса на IT-специалистов на уровень зарплат пока незаметно. Однако, после стремительного роста в 2020-2021 годах средняя зарплата в IT словно вышла на плато — по данным dou.ua, в декабре 2022 года, как и полгода назад, она составила $3400.

Фокус также рассказывает о влиянии на IT-сектор мобилизации и проблемах с бронированием персонала. Ранее Фокус писал о новом порядке бронирования сотрудников от мобилизации, который начал действовать в Украине.